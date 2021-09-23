Про кого піклується програма “Доступні ліки”?

Мабуть, багато з вас чули фразу, що Програма медичних гарантій наближає медичну допомогу до пацієнта. Яким чином це працює? Прикладів насправді багато. Але сьогодні розкажу про це на прикладі державної програми реімбурсації “Доступні ліки” та про тих, про кого вона піклується і як.

Фото: Макс Левин

Для кого працює програма “Доступні ліки”?

Програмою “Доступні ліки” користуються понад три мільйони пацієнтів. 63% з тих, для кого сімейні лікарі виписують електронні рецепти на “Доступні ліки”, мають вік 65 років і більше. 35,5% - вік 40-64 роки.

Ось наприклад, Вірі Павлівні Грицан, мешканці Запоріжжя, 94 роки. Вона потребує ліків для стабілізації тиску та розрідження крові. Програма “Доступні ліки” дозволяє отримувати їх безоплатно. Ліки для мами отримує та приносить дочка, також пенсіонерка. Говорить, що про програму “Доступні ліки” розповіла їхня сімейна лікарка - Савченко Валентина Олексіївна. Щоб отримати рецепт на “Доступні ліки”, спеціально їхати до амбулаторії не потрібно. Все вирішується телефоном. Жінки мешкають у віддаленому від міста районі - Військовому містечку. Але поруч із домом - на відстані двох зупинок автобусом - є аптека, де відпускають ліки за електронним рецептом. Коли непогода, “Доступні ліки” привозить онука. Кажуть, заощаджених на ліках кошти вистачає на улюблені смаколики.

Або - Віктор Миколайович із міста Южноукраїнськ, якому 58 років. Він має третю групу інвалідності, серцево-судинні захворювання, а також роботу сторожем. Завдяки постійному прийому ліків чоловік почувається добре і може працювати. Каже, що програмою “Доступні ліки” користується давно, але завдяки електронному рецепту відчув покращення. Бо йому не потрібно кожного разу відвідувати поліклініку, щоб отримати рецепт. Коли ліки закінчуються - телефонує своєму лікареві. В той же день приходить смс з номером рецепту. І йдучи на роботу, він заходить по необхідні ліки до аптеки. Каже, потрібні ліки є завжди.

Скільки коштів економить пацієнт завдяки програмі “Доступні ліки”?

Відтоді, як рецепт на “Доступні ліки” став електронним, працівники аптек погасили 29,4 мільйони рецептів. Повністю безоплатно або з незначною доплатою ліки отримують ті, хто має хронічні хвороби. Бронхіальна астма, діабет ІІ типу, серцево-судинні захворювання - пацієнтам із такими діагнозами важливо приймати призначені сімейним лікарем препарати безперервно. Більшість цих людей вже на пенсії. Кожна зекономлена сотня гривень для них має значення.

Найдорожчий препарат, вартість якого Національна служба здоров’я повністю відшкодовує аптеці, і при цьому, пацієнт нічого не сплачує, це - Будесонід вартістю 548 грн. Упаковка містить 40 доз, або 20 небул. Скільки пацієнт використає упаковок на рік, залежить від дозування, яке виписує лікар. За умови використання максимально допустимого дозування щодня, що становить 4 міліграми, однієї упаковки вистачить лише на 5 днів. Відтак, за рік пацієнт використає 73 упаковки, а це 40 тис. грн (!).

Якщо ж подивитись за кількістю виписаних рецептів на певні лікарські засоби, то, наприклад, від астми найчастіше лікарі виписували ліки з діючої речовиною Сальбутамол. За повністю безоплатний для пацієнта лікарський засіб НСЗУ відшкодовує аптекам 64,97 грн за упаковку. Однієї упаковки при максимально допустимому дозуванні вистачає на 25 днів, тож в такому випадку на рік пацієнту потрібно 14 упаковок. Завдяки програмі “Доступні ліки” економія становить 909,58 грн. Від серцево-судинних захворювань лікарі найчастіше виписують рецепт на Клопідогрель. Якщо взяти ці ліки від грецького виробника, то упаковка коштує 88,39 грн - і цю вартість повністю сплачує НСЗУ. На рік пацієнту потрібно 4 повних упаковки, тож завдяки програмі пацієнт економить 353,56 грн.

Що впливає на географічну доступність пацієнта до “Доступних ліків”?

Географічна доступність - також важливий фактор. Адже літні люди навряд чи поїдуть за 100 кілометрів до аптеки по безоплатні ліки. І хоча можна за номером електронного рецепту попросити рідних або сусідів отримати ці ліки в аптеці, ми знаємо на прикладі наших бабусь та дідусів, як вони неохоче звертаються по допомогу. Бо прагнуть все зробити самотужки.

Сьогодні 1224 аптечних заклади мають майже 11 тисяч місць відпуску “Доступних ліків” по всій країні. Така велика кількість - завдяки співпраці приватного бізнесу з НСЗУ. Договір з НСЗУ мають 6% комунальних аптек, 5% - аптеки-ФОП та понад 88% - приватних аптечних закладів. Аптеки з “Доступними ліками” працюють і у великих містах, і у сільській місцевості. Зокрема, понад 9000 місць відпуску “Доступних ліків” є у містах, понад 1200 - у селищах міського типу, майже 600 - у селах. При цьому саме у селах найвищий відсоток аптек-ФОП за формою власності - 30%.

Наприклад, ФОП Бараняк Галина Василівна має одну аптеку в селі Нагуєвичі Львівської області. “Доступні ліки” тут почали відпускати з перших днів запуску електронного рецепту. За весь час роботи за договором з НСЗУ аптека “погасила" понад 8100 е-рецептів на Доступні ліки. ФОП Сучинська Руслана Романівна має одну аптеку у селищі міського типу Микулинці на Тернопільщині. Сюди по “Доступні ліки” звертаються мешканці більше 10 сіл. Аптека погасила 15 тис. електронних рецептів. Тут “Доступні ліки” отримали 900 пацієнтів.

Варто згадати Луганську область, де завдяки роботі комунального підприємства “Фармація Північ” і мешканці підконтрольних територій, і мешканці з тимчасово окупованих користуються програмою “Доступні ліки”. 30 з 72 аптек цієї мережі працюють в безпосередній близькості від лінії розмежування. А найбільше людей із-за лінії розмежування звертаються за електронним рецептом за “Доступними ліками” в Станично-Луганському районі, Попаснянському районі. З усіх півмільйони погашених, починаючи з 1 квітня 2019 року, у Луганській області е-рецептів, “Фармація Північ” відпустила понад 50%. За кількістю відпущених е-рецептів “Фармація Північ” на восьмому місці серед аптек по всій країні.

Тож для кого працює програма “Доступні ліки”? Для звичайних людей, яких є багато. Про них піклується, роблячи медичну допомогу у вигляді “Доступних ліків” дійсно доступною - і в сенсі відстані, і в сенсі фінансів.