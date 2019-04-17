ВОЗ положительно оценил программу «Доступные лекарства»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о работе украинской программы «Доступные лекарства». По оценкам ВОЗ, эта программа улучшила доступ украинцев к лечению, а также позволила снизить цены на препараты. Об этом сообщается в пресс-центре Минздрава.

Согласно отчету ВОЗ, программа «Доступные лекарства» положительно повлияла на доступ украинцев к эффективным препаратам, а также на цены лекарств, которые входят в эту программу. Указано, что после начала действия программы, цены снизились во всех категориях лекарств, кроме препаратов от бронхиальной астмы. В некоторых категориях медпрепаратов, цены понизились на 30-40%.

Минздрав сообщает, что благодаря программе «Доступные лекарства» украинцы смогли лечиться непрерывно и не прерывать курс из-за нехватки денег. Уже больше восьми миллионов человек воспользовались программой - это половина людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Для многих пациентов программа – это единственная возможность получить необходимое лечение.

Также сообщается, что сейчас по этой программе можно получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

Напомним, программа «Доступные лекарства» стартовала с 1 апреля 2017 года.

С февраля 2019 года в реестре лекарств - 258 препаратов. 64 из них пациенты смогут получать абсолютно бесплатно. Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой - 898,22 гривен.