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С начала эпидсезона от гриппа умерли 60 украинцев

На прошлой неделе зарегистрирован один летальный случай.

С начала эпидсезона от гриппа умерли 60 украинцев
Фото: Макс Требухов

С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 60 украинцев, в том числе 12 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

На прошлой неделе в Украине гриппом заболели 125 тыс. 929 человек, 66,5% из заболевших - дети до 17 лет.

Сообщается, что по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 2,3%, а среди детей до 17 лет - не изменился.

В целом интенсивный показатель заболеваемости составил 327,1 на 100 тысяч населения, что на 36,9% меньше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

"За отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за неделю, 1-7 апреля, гриппом заболели 127 тыс. человек, четыре человека умерли от осложнений болезни.

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