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За неделю от осложнений гриппа умерли четыре человека

При этом эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.

За неделю от осложнений гриппа умерли четыре человека
Фото: ntv.ru

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине продолжают снижаться: на прошлой неделе заболели почти 127 тыс. человек, что меньше, чем на прошлой неделе и чем в этот же период прошлого года. Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Заболеваемость гриппом и ОРВи на 36,4% ниже эпидемического порога. Наиболее подвержены заражению дети до 17 лет (66% новых случаев заболевания). С 1 по 7 апреля от осложнений гриппа умерли 4 человека, в том числе один ребенок. Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 59 летальных случаев.

Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Совсем предотвратить заболевание нельзя, однако вакцинация может сделать течение болезни более легким и избавить от тяжелых осложнений.

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