Медицина Гадяцького району працює за сучасними вимогами

Сучасне обладнання, оновленні відділення, телемедицина , інноваційні технології — це все мають пацієнти у нашому районі. Розвиток медичної галузі для нас — одне із пріоритетних завдань.

Фото: vz.kiev.ua

Наприкінці березня ми вручили 37 сумок-укладок сімейним лікарям району. Сумки були придбані за рахунок коштів Світового банку. А з районного бюджету закупили планшети та оновили програмне забезпечення «Тредексів».

До сумки-укладки входить набір з більш ніж двадцяти медичних виробів, що суттєво полегшують роботу лікаря з хворим. Наприклад, препарат для виміру цукру та холестерину в крові, тест-смужки для виміру цукру та холестерину, вироби медичного призначення. Загалом, ці набори допоможуть лікарям якісно оглянути пацієнта та надати невідкладну медичну допомогу.

Найголовніше, сумка містить кардіограф «Тредекс» із оновленим програмним забезпеченням та планшет. За їх допомоги можна зробити ЕКГ і одразу відправити кардіограму на розшифрування до обласного кардіологічного центру. А також оперативно провести консиліум із кардіологом, щоб визначити захворювання пацієнта та подальші призначення. Тепер наші медпрацівники повністю готові надавати невідкладну медичну допомогу і оглядати пацієнта. До слова, така сумка-укладка нині є в кожному із тридцяти семи медзакладів Гадяцького району.

За останні роки медицина вийшла на новий вищий рівень. Зараз велика увага приділяється якості і доступності медичних послуг для кожного мешканця.

Маємо суттєві медичні зміни у сільській місцевості. Для того, щоб жителі сіл мали доступ до якісної медицини, держава будує амбулаторії, які забезпечує новим обладнанням та автомобілями.

Я переконаний, медична галузь й надалі буде розвиватися, щоб кожен українець мав змогу своєчасно отримувати висококваліфіковану допомогу, не виїжджаючи зі свого населеного пункту.