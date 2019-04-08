Чому громадські організації вийшли на акцію до Мінприроди?

Наприкінці березня громадські організації та активісти вийшли на акцію біля Мінприроди України “Україна – не сміттєвий полігон!” Мета акції - привернути увагу до проблеми накопичення відходів у країні та провести належну реформу управління відходами. Ініціаторами виступили організації «Екологія-Право-Людина», «Україна без сміття», «Батарейки здавайтеся», «Друге життя», ISWA Ukraine.

Фото: zt.npu.gov.ua

Ні міністр, ні його заступники не вийшли до активістів. Був лише начальник відповідного управління. Натомість ввечері на своїй ФБ-стрічці новин Мінприроди розмістило новину, в якій зазначалося про «щире здивування працівників міністерства та міжнародних експертів, які брали участь у розробленні законопроекту», оскільки начебто, було належно проведено громадське обговорення і відтак громадськість говорить неправду, стверджуючи, що вона не бачила законопроекту.

Ну що ж, пане Міністре, давайте розберемося щодо проведеного вами громадського обговорення проекту Закону України «Про управління відходами».

8 листопада 2018 року на сайті Мінприроди був оприлюднений для громадського обговорення згаданий законопроект. Проте чомусь не в розділі «Консультації з громадськістю», а в розділі «Регуляторна діяльність». Таким чином, метою міністерства було не проведення відкритих та демократичних консультації з громадськістю, а, так би мовити, «приховання» законопроекту від її очей. При цьому були докази для Держпідприємництва, що законопроект таки розміщений на сайті, як і вимагає процедура (до речі, мене не дивує що Держпідприємництво не погодило законопроект). Одразу ж після розміщення на сайті законопроект був направлений на погодження до центральних органів влади. І це ще раз свідчить, що процедура обговорення планувалася лише «для галочки».

Попри це громадськість все ж таки плекала надію, що хоча б будуть проведенні громадські слухання в Оргуському центрі Мінприроди та без істерик готувала свої зауваження та пропозицій, здійснювала аналіз цього законопроекту на відповідність вимогам Директив ЄС. Коли ж стало зрозуміло, що слухання не відбудеться, а термін для громадського обговорення майже сплинув, ЕПЛ в співпраці з Реанімаційним пакетом реформ організували дискусію самотужки у приміщенні РПР, куди запросили всіх зацікавлених осіб та чиновників від Мінприроди. Проте в призначений день виявилося, що о тій же годині проводиться засідання Громадської ради Мінприроди, що послужило приводом для чиновників Мінприроди не відвідувати захід. Тобто, повноцінної та предметної розмови про положення законопроекту так і не відбулося.

Мінприроди виправдовується тим, що зробило таблицю врахування зауважень з обґрунтуванням їх прийняття чи відхилення. Але, якщо подивитися на таблицю, то стане очевидним, що зауважень від ISWA Ukraine та «Україна без сміття» до неї не включено! А зауваження ЕПЛ зовсім інші, а не ті що ми направляли у листі!

Чи можна за таких обставин говорити, що громадське обговорення було належно проведено? Звичайно ж ні! Обурення учасників акції є цілком обґрунтовані.

Ще одне важливе питання - позиція міжнародних експертів, про яких так любить згадувати наше міністерство. Було б дуже добре, якби пан Міністр назвав прізвища експертів, які так щиро «були здивовані акцією активістів». Оскільки ті експерти, які розробляли законопроект, мали ряд зауважень до редакції, яка була напрацьована департаментом на базі їхньої і були «щиро здивовані» саме підходами міністерства.

Водночас дуже дивно, що міністерство відмовчується щодо кримінального провадження, відкритого щодо видачі ліцензій на управління відходами. Деталі цієї справи за посиланням.

Як мінімум, що сьогодні може зробити міністерство – відсторонити директора Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності п. Лук’янчука на період проведення слідства із займаної посади. Це – по-перше. По-друге, потрібно належним чином вибудувати містки співпраці з не кишеньковими НДО, об’єктивно розглянути всі наявні пропозиції громадськості, провести повноцінне обговорення законопроектів й за результатами запропонувати зміни до нього для того, щоб вже узгоджений законопроект надійшов до ВРУ. Інакше він просто не буде прийнятий, а сміттєзвалища й надалі накопчуватимуть відходи…