Метали на вихід: в Ірпені ефективно очищують воду від заліза та інших шкідливих речовин

У грудні минулого року на вулиці Полтавській в Ірпені почала роботу перша станція знезалізнювання та очищення води. За добу через неї проходить 3,5 тис кубометрів води, яка звідси потрапляє до кранів мешканців мікрорайону СМУ.

Фото: надано Володимиром Карплюком

Тут працює система безреагентної очистки від заліза, марганцю та сірководню. Що мається на увазі? Вода зі свердловин під тиском потрапляє у напірні фільтри станції. Туди ж запускають кисень, під дією якого відбувається природній процес окислення. Таким чином метали відфільтровуються, і споживачі отримують чисту воду.

Станцію ми збудували за кошти міського бюджету – на цей проект було витрачено майже 9 млн грн і сотні годин роботи великої команди людей. Досвід створення та функціонування таких станцій ми збирали в Ізраїлі та країнах Європи. Тому можемо впевнено сказати, що станція очищення в Ірпені – одна з кращих в Україні.

А трохи більше тижня тому на станції запрацював власний лабораторний центр, що пройшов усі необхідні сертифікаційні процедури. Тепер тут щодня роблять аналіз води до і після очищення. Контроль якості також здійснюють у мережах перед подачею споживачам. Загалом працівники лабораторії беруть зразки для аналізу на 149-ти пунктах забору перед запуском води у мережу.

У лабораторії перевіряють воду за 16-тьма показниками якості. Це присмак, колір, каламутність, наявність різних мікроорганізмів, бактеріологічне забруднення тощо.

Але одна з найчастіших проблем, на яку скаржаться мешканці Ірпеня – підвищений вміст заліза у воді, що тече з крану. Це особливість ірпінських надр, які насичують підземні води шкідливими металами. За даними лабораторії, вода в Ірпені містить від 0,20 до 0,25 мг заліза на один дециметр кубічний. Це при допустимій нормі – 0,2 мг/дм3. Після очищення лабораторні дослідження показують вміст заліза – 0,09 мг/дм3.

Наведу як приклад ще один показник якості води – вміст аміаку. До очищення маємо – 0,5 мг/дм3. Така кількість аміаку у воді знаходиться практично на межі перевищення норми. Після очищення цей показник знижується до 0,2 мг/дм3. Тобто в межах норми. Цифри дуже точно демонструють, що станція, яку ми відкрили минулого року, працює ефективно.

Зараз у лабораторії контролюють якість тільки тієї води, яка подається в розподільчі мережі регіону. Але до кінця року зразки зможе перевірити кожен споживач.

Зауважу, що одна станція очистки і знезалізнювання не покриває потреби усього міста. Наразі 30% ірпінчан отримують чисту воду без надлишку заліза та інших домішок. Насправді це хороший показник, зважаючи на те, що раніше у місті не було жодної станції очищення.

Але на цьому ми не будемо зупинятися. Протягом року плануємо побудувати на вулиці Чехова в Ірпені найбільшу станцію очистки, потужністю 15 тис кубометрів води на добу, а також продовжимо оновлювати в Ірпені застарілі водогони.