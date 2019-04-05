Новий рекорд: 1102 потенційних проектів-переможців у Конкурсі мікропроектів

Так-так, Конкурс проектів місцевого розвитку – це саме та практика, з якою Львівська обласна рада у 2018 році здобула І місце у конкурсі Мінрегіону і Ради Європи «Кращі практики місцевого самоврядування».

Поки вся країна готується до другого туру президентських виборів, на Львівщині вже відбулися свої вибори – експерти визначили потенційних переможців у Конкурсі проектів місцевого розвитку (мікропроектів) 2019 року.

Як відомо, Львівська облрада вже четвертий рік проводить Конкурс проектів місцевого розвитку і з кожним разом він набуває більшої ваги, залучаючи щоразу більший фінансовий ресурс із різних джерел та стаючи більш розвитковим. Ну, а прозорість конкурсу ми забезпечуємо на всіх етапах його проведення. І, до речі, вже започаткували проведення засідань Конкурсної ради в онлайн-режимі.

Отож, на проведення конкурсу у 2019 році в обласному бюджеті ми передбачили рекордну суму – 135 млн грн, небюджетний внесок встановили на рівні 10% із граничною вартістю самого проекту в 500 тис грн і з максимумом, який можна отримати, здобувши перемогу, з обласного бюджету, – в 200 тис грн.

Нагадаю, що на Конкурс проектів місцевого розвитку – 2019 було подано 2727 заявок, з яких 2130 – зареєстровано.

Новий рекорд: 1102 потенційних проектів-переможців

Сьогодні, 5 квітня, Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області затвердила 1102 потенційних переможців конкурсу в рамках Програми проектів місцевого розвитку у Львівській області.

Загальна сума з обласного бюджету на реалізацію 1102 проектів – 134,602 млн грн. Загальна ж їх вартість – 290,351 млн грн, а небюджетний внесок – 66,6 млн грн.

Примітно, що небюджетний внесок у порівнянні з минулим роком зріс на 14,162 млн грн. Про що це свідчить? Про довіру і прагнення долучитися до доброї справи!

Лідери-пріоритети

Найбільше коштів із 134,601 млн грн спрямують на пріоритет «Школи»: з 612 зареєстрованих проектів – підтримано 321; на пріоритет «Інші пріоритети»: з 459 – потенційними переможцями стали 284 проекти; на пріоритет «Культура»: з 385 – потенційними переможцями стали 147 проектів.

Важливо, що відсоток згаданих переможців до загальної кількості поданих проектів складає від 38,2% до 61,9% в межах пріоритету залежно від якості проектів і відсотку небюджетного внеску в кожному з них.

Детальніше – на слайді:

Результати оцінювання проектів місцевого розвитку (рейтинги) в розрізі окремих пріоритетів:

- Пріоритет «Школи» – тут.

- Пріоритет «Інші пріоритети» – тут.

- Пріоритет «Культура» – тут.

- Пріоритет «Заклади дошкільної освіти» – тут.

- Пріоритет «Вуличне освітлення» – тут.

- Пріоритет «Охорона здоров’я» – тут.

- Пріоритет «Обласні заклади» – тут.

Варто зазначити, що цьогоріч «Обласні заклади» вперше беруть участь у Конкурсі. Втім, додам, що не всі обласні установи скористалися цією можливість. Однак, відзначу, що лідером є Обласна клінічна психіатрична лікарня. Вона подали 12 проектів, з яким перемогли 6.

Як бачимо, цьогоріч, як і в попередні роки, пріоритет «Школи» утримує пальму першості, а от «Культура» у порівнянні з минулим роком втратила одну позицію і поступилася «Іншим пріоритетам».

До речі, пріоритет «Інші пріоритети», як свідчить практика, і є найбільш розвитковим, бо простір для креативних ідей – тут необмежений.

Додам, що при формуванні рейтингів у розрізі районів, міст обласного значення, ОТГ важливу роль відіграв індекс податкоспроможності територій.

Райони. Потенційні переможці

Лідером цьогорічного конкурсу став Старосамбірський район: із 79 поданих проектів потенційними переможцями стали 64 (81%).

Далі в рейтингу за лідером ідуть – Самбірський: із 32 поданих проектів потенційними переможцями стали 24 (75%), Миколаївський: із 61 поданих проектів потенційними переможцями стали 43 (70,5%), Городоцький: із 51 поданих проектів потенційними переможцями стали 35 (68,6%), Кам’янка-Бузький: із 55 поданих проектів потенційними переможцями стали 37 (67,3%) райони.

Варто наголосити, що найбільше потенційних переможців має Жовківський район – 73, однак, подавши 130 проектів, має невисокий процент – 56,2%.

Зауважимо, що ці території також мають високі показники відсотків небюджетного внеску.

Усього з адмінтеродиниць, що входять до складу районів (міста районного значення, села і селища, без ОТГ), було подано 1290 проектів, з яких перемогли 653.

Детальніше – на слайді:

Міста обласного значення. Потенційні переможці

У розрізі міст обласного значення першість отримав Борислав, який подав 34 проекти, з яких перемогли – 25 (73,53%). Далі йдуть – Червоноград (32 з 44), Дрогобич (52 з 80), Львів з приміськими територіями (73 зі 162). А серед аутсайдерів, на жаль, як і минулого року, Стрий (0 з 3).

Загалом же містами обласного значення подано 376 проектів, а потенційних переможців визначено – 199.

Детальніше – на слайді:

ОТГ. Потенційні переможці

П’ять ОТГ продемонстрували стопроцентний результат: Бабинська (2 з 2), Вільшаницька (3 з 3), Воле-Баранецька (5 з 5), Дублянська (9 з 9), Заболотцівська (2 з 2), Нижанковицька (7 з 7).

Варто відзначити гарну роботу Мостиської ОТГ (17 з 18), Судововишнянської ОТГ (13 з 14), Грабовецької (12 з 13).

На противагу цьому – Новострілищанська (0 з 2) і Славська ОТГ (0 з 12) не здобули жодної перемоги.

Загалом ОТГ подали 464 проекти, з яких 250 стали переможцями.

Детальніше – на слайді:

Хто подав більше проектів?

Варто зауважити, що з 1102 потенційних переможців, органи влади підготували 403 проекти, а громадські організації, ініціативні групи, ОСББ, благодійні фонди – 699 проектів. Вкотре громадськість виявилася активнішою.

Що чекає потенційних переможців?

Далі – потенційні переможці до 17:00 год. 26 квітня 2019 року повинні подати рішення органів місцевого самоврядування про забезпечення бюджетного співфінасування до Львівської облради на електронну адресу: microproekt@gmail.com.

Ті заявники, котрі не подадуть необхідну документацію про бюджетне співфінансування, автоматично вибувають з переліку потенційних переможців, звільняючи місце наступному проекту за рейтингом у цьому ж пріоритеті Програми.

Після того, як всі надішлють вищезгадані рішення, відбудеться засідання Конкурсної ради, де і затвердять перелік переможців.

Підсумовуючи

Нагадаю, що в Програмі проектів місцевого розвитку існує механізм так званих соціально важливих проектів. Так, кожен член Конкурсної ради має право внести пропозицію по 1 проекту на одну адмінтеродиницю, загалом 29 проектів. Їх планується долучити до вже визначених 1102 проектів потенційних переможців. Кошти на ці соцважливі ініціативи додамо вже на найближчому засіданні сесії облради. У результаті – матимемо 1131 проект місцевого розвитку у Львівській області на 2019 рік.

Бажаю всім потенційним переможцям успішно перетворити свій статус на переможний! Ну, а далі – реалізувати проекти і пишатися доброю справою, спрямованою на розвиток громади.

Усім успіхів!