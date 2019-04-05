Метро на Виноградар: побудувати не можна залишити

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Київська міська рада своїм рішенням від 4 квітня внесла зміни до бюджету на цей рік. Серед усього, що приймалося на коліні, також і фінансування будівництва метро на Виноградар. Ще буквально вчора рішення бюджетної комісії, а сьогодні рішення невідкладно скликаної сесії міської ради - протягом 2 днів провладна більшість депутатів вирішили, що продовження “зеленої гілки метро” вже втратило актуальність? По-іншому складно прокоментувати факт того, що виникла пропозиція прибрати 550 мільйонів гривень з будівництва метро на Виноградар.

Як представника київської громади мене дуже хвилює, чи мешканці масиву тепер взагалі отримають метро, чи повернуть кошти на будівництво, і чи грандіозні плани, про які так гучно заявляли очільники міста, залишаються в силі. Дуже не хотілося б вірити, що всі ці маневри з перекиданням бюджетних коштів не мають прямого відношення до виборчого процесу, проте “різкий вітер змін” у Києві - може бути частиною передвиборчої “гречки”.

Міська влада запевняє, що восени назад поверне кошти на будівництво метро, але це викликає щонайменш здивування, схоже на недолугість управлінських процесів і невміння якісно планувати діяльність міста.

Ніхто з легкої руки не має права вирішувати стратегічні питання, які стосуються рівня комфорту цілого житлового масиву. Подоляни повинні знати, коли буде метро на Виноградар. Сподіваюся, міська влада якнайшвидше дасть розумні пояснення, а ще краще - зробить висновки.

Маємо змусити чиновників дотримуватись планів, а не змінювати правила гри і маніпулювати думкою мешканців столиці.