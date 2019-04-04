Трудный выбор Порошенко: между поражением, революцией и "беспределом"

По состоянию на сегодняшний день у Порошенко ещё остаются мизерные шансы честно выиграть у Зеленского во втором туре. Альтернативы им – признание поражения или срыв голосования 21 апреля.

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После выхода во второй тур Пётр Порошенко заявил о намерении победить в нём. Но, как это ни покажется парадоксальным, для легитимной победы 21 апреля Порошенко должен не показательно для «очковтирательства» и не в красивых лозунгах о «жизни по-новому», а на практике и как можно скорее запустить необратимый процесс полного демонтажа той политико-бизнесовой конструкции, на сооружение которой президент потратил все пять своей каденции. И сделать это так, чтобы общество ему поверило. Как поверило в 2014 году ему как гаранту «жизни по-новому» после Евромайдана и бегства из страны Януковича.

Задача не вообразимо трудная, вполне сравнимая с подвигом Геракла. Как для принятия решения её осуществить, так и для практической реализации. И в других обстоятельствах для Порошенко сто процентов фантастическая и невозможная.

Но после голосования 31 марта он оказался в совершенно другой ситуации. И если прямо сейчас не попытаться её решить, то, в случае отсутствия с его стороны кардинальных революционных шагов, голосование 21 апреля неизбежно превратится в простую фиксацию предопределённой на данный момент победы его конкурента. Поскольку Зеленский в результате перетоков электората чисто арифметически уже сегодня имеет гораздо больше необходимых ему для победы 50%.

И ни сугубо электорально, ни путём гипотетических фальсификаций другими способами заполнить к 21 апреля эту пропасть (даже не разрыв) между поддержкой Зеленского и Порошенко команда действующего президента не сможет никак. Если продолжатся и дальше вялые тактические препирательства с Зеленским и Ко, то самым оптимальным вариантом для Порошенко будет уже сейчас начинать паковать чемоданы. И по примеру Тимошенко готовиться к реваншу на выборах парламентских в октябре...

Вариант с чемоданами президент – по крайней мере на данный момент - в прикладном плане не рассматривает. И настроен побороться за победу.

То, что в борьбе с конкурентом Порошенко приходится стартовать с изрядным отставанием от Зеленского - это на самом деле хорошая новость для президента и его штаба. Будь вся проблема в этом, ситуацию можно было бы исправить комбинацией грамотных политических технологий. А именно – постараться поднять явку в своих опорных регионах и параллельно опустить явку электората Зеленского, дополнить/заменить показавшие свою ограниченную эффективность основные месседжи первого тура, агрессивно и убедительно продемонстрировать некомпетентность Зеленского в решении ключевых задач жизни страны, так же убедительно доказать зависимость Зеленского от Коломойского и т.д.

Но этими мерами, некоторые из которых уже разрабатываются и применяются штабом Порошенко во втором туре, ограничится для победы не удастся. Потому что есть ещё и плохая новость для президента. И заключается она в том, что подавляющее большинство граждан продемонстрировали широкий общественный консенсус в нежелании ещё пять лет жить в Украине Порошенко. Того Порошенко, которого они знают здесь и сейчас.

И ограничиться просто обещанием стране, что во втором сроке она увидит качественно другого президента (как это сделал в 1999 году идущий на перевыборы тогдашний гарант Конституции Леонид Кучма, пообещавший стране, что она «увидит нового Кучму») у нынешнего гаранта не получится. И не только потому, что он уже один раз обещал стране жизнь с ним по-новому. Главным образом потому, что граждане «на своей шкуре» успели сполна прочувствовать все особенности и «прелести» этой один раз просто красиво обещанной жизни.

Как показали результаты первого тура, таких прочувствовавших подавляющее большинство. Целых 84 с лишним процента, которые отказались поддержать кандидатуру нынешнего гаранта, категорически не хотят «призовой поездки» в трамвае Украина ещё на один круг длиной в пять лет с вагоновожатым Порошенко.

И если Зеленскому для победы достаточно будет просто по инерции продолжать вести абсолютно отвлечённую кампанию, обещая всем всё сделать после своего избрания главой государства, то Порошенко необходимо действовать а) радикально, б) грамотно и в) срочно.

За очень ограниченный срок в пару недель президент должен успеть не просто предложить украинцам на словах новый общественный договора между им и обществом вместо старого, фактически разорванного к концу его президентского срока договора с обществом от 2014 года. А суметь на практике подтвердить свой курс на кардинальные перемены и гарантировать конкретными инструментами его бесповоротность.

Среди лежащих прямо на поверхности неотложных шагов - демонстративная «сдача» одного или нескольких человек из своего окружения. Либо же как более мягкий вариант – тех членов его партии, которые подозреваются в преследованиях и убийствах общественных активистов.

На такие шаги в случае победы 21 апреля Порошенко, скорее всего, всё равно просто вынужден был бы пойти - чтобы купировать накопившееся к выборам огромное недовольство общества. Но по итогам первого тура стало понятно, что это недовольство уже вышло из берегов. И теперь для собственного спасения ему необходимо пойти на эту демонстративную сдачу раньше - уже между первым и вторым туром.

Кроме того, необходимо заручиться публичной и активной поддержкой «нового курса Порошенко» популярными у электората Зеленского лидерами общественного мнения. Первым из которых является Вакарчук. Нынешнего Порошенко поддерживать Вакарчуку будет «не с руки». А нового, революционера и разрушителя созданного им же системы, - вполне. Это же касается и других авторитетных для колеблющегося электората ЛОМов.

Далее – максимально использовать следующую сессионную неделю. Для сенсационных резонансных голосований. За те законопроекты от Порошенко, которые смогут подтвердить действенность его нового курса.

А также предъявить целый ряд зафиксированных железобетонных публичных обязательств сделать конкретные шаги по демонтажу выстроенной им системы пост-Евромайданной власти. С точными сроками и гарантиями выполнения затребованных обществом шагов. А также чётко зафиксированной его ответственностью за их невыполнение.

Задача для решения архисложная, не реально трудная. Пока нет никаких явных признаков того, что Порошенко готов и сможет решиться собственноручно организовать и провести революцию для ликвидации своей же системы власти. Тем более, что даже в случае этого публичного аутодафе он не получит железобетонных гарантий, что его таки переизберут 21 апреля.

В общем, чисто теоретически как масштабный и сильный политик потенциально на эти кардинальные перемены Порошенко пойти может. Хватит ли ему кинетической энергии для этого рывка – есть огромные сомнения.

Вполне возможно, что вместо попыток совершить подвиг Геракла Порошенко выберет другие, гораздо менее ресурсо-затратные варианты. Один из них - согласиться с поражением на президентских выборах и сосредоточиться на подготовке своей партии к осенним парламентским выборам.

А если захочет бороться до конца за победу без революционных потрясений - прямо под боком у него есть соблазнительные варианты более простых, на первый взгляд, решений. Направленных на срыв голосования 21 апреля. Например, «из-за массовых фальсификаций и невозможности достоверно установить результат». (Как это было во втором туре выборов президента Украины 2004 года. И как это делала в прошлом году по соседству команда Путина, когда не получалось привести к власти нужного себе губернатора). С переносом вопроса определения победителя выборов в не близкое будущее на третий тур, до которого можно многое попытаться переиграть ситуацию старыми инструментами.

Ещё один вариант срыва - организация «маленькой победоносной войны» для резкого повышения своей популярности и выигрыша второго (третьего) тура в результате всплеска патриотизма. Либо же введения из-за этой "маленькой победоносной" военного положения и переноса решающего голосования снова таки в не близкое будущее...

Возможно, на столе у президента находятся и другие варианты радикальных решений для ухода от неизбежного пока поражения 21-го апреля.

В любом случае простых решений для выхода Порошенко из нынешней сложнейшей для него ситуации нет. Какое именно из сложных решений он предпочтёт – увидим в ближайшие две с половиной недели.