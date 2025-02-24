Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля

В цьому ТРЦ компанія вперше об’єднає унікальний розважальний центр для дітей, декілька фуд-кортів, власні формати shop in shop та торгову галерею з магазинами орендарів. Реалізація проєкту виходить на фінальний етап.

Епіцентр в Чабанах, що на Одеському шосе, 8. Він розміститься на другому поверсі торгово-розважального центру та розпочне роботу вже навесні цього року.

Торговельний комплекс у Чабанах

Велика площа та нові формати

Повноформатний торгово-розважальний центр Епіцентр в Чабанах - один з найбільш амбітних нових об’єктів компанії загальною площею в майже 100 000 кв. м. В першій черзі ТРЦ, яку компанія відкрила восени минулого року, вже представлені усі нові формати та сервіси мережі Епіцентр.

першій черзі ТРЦ вже представлені усі нові формати та сервіси мережі Епіцентр.

Зокрема, в ТРЦ відкрилися продуктовий Food Market (3000 кв. м), зоомагазин Lapki (400 кв. м), спортивний супермаркет Intersport (1500 кв. м), дитячий магазин E.Pic (1600 кв. м), канцтовари Пиши. Малюй (300 кв.м), супермаркет електроніки та побутової техніки ЦЕ ТЕ (1500 кв. м) , товари для дому та побуту Галереї Деко (2600 кв. м) та інші популярні shop in shop формати мережі Епіцентр.

Одним з найпопулярніших нових форматів Епіцентру став проєкт продуктових магазинів під брендом Food Market. В новому ТРЦ Епіцентр в Чабанах Food Market тільки за перші дні відвідали понад 20 000 клієнтів. Як розповів директор ТРЦ Сергій Шихненко, головним магнітом для відвідувачів став фудкорт з традиційною українською кухнею.

Мережа Food Market розширилась до 25 торгових об’єктів різного формату

Загалом же мережа Food Market розширилась вже до 25 торгових об’єктів різного формату: від невеликих магазинів з базовим набором продуктів до повноцінних гастромаркетів площею понад 3000 кв. м. Високу популярність проєкту забезпечують якісні та недорогі продукти власного виробництва, яскраві формати з ексклюзивними дизайнами інтер’єру та великі фуд-корти з кухнями різних країн світу.

Сучасний дизайн та сімейне дозвілля

Зовсім скоро в Чабанах відкриється ще один вкрай успішний проєкт Епіцентру - парк сімейного дозвілля EPILAND. Свій перший EPILAND з тематикою “Планета Пандора” компанія відкрила у київському ТЦ Епіцентр на вул. Полярній. В Чабанах готується до запуску дитячий парк з тематикою «Чарівний Ліс».

Парк сімейного дозвілля EPILAND

«Це буде неймовірно красивий і сучасний парк розваг площею понад 5000 кв. м. У ньому будуть унікальні тематичні атракціони, найбільший VR парк в Україні з унікальними симуляторами, призовий тематичний тир, пригодницький атракціон-квест та можливість святкувань дитячих днів народжень у тематичних кімнатах з костюмованими аніматорами. Захоплюючі декорації та магічна атмосфера переноситиме відвідувачів у „чарівний ліс“, - розповіла директорка мережі EPILAND Катерина Черняк.

Крім цього, новий ТРЦ вирізняється сучасними фасадами з цифровими екранами для рекламних кампаній та світлою торговою галереєю з просторими атріумами, що наповнюють простір природним світлом. Цікаво, що тут компанія вперше обладнала фуд-корт не лише всередині ТРЦ, але й просто неба. Він розмістився на відкритому майданчику із власним озером, штучним водоспадом, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

В новому Епіцентрі в Чабанах покупці отримають новий рівень шопінгу

Це дозволить ритейлеру використовувати локацію і для проведення різноманітних подій, перегляду спортивних трансляцій або ж організації кінопоказів. Таким чином в новому Епіцентрі в Чабанах покупці отримають абсолютно новий рівень шопінгу, поєднуючи покупки, емоції, відпочинок та розваги.

Орендна галерея та магазини відомих мереж

“Це довгоочікувана подія для нашої компанії, адже це перший проєкт, де Епіцентр виступає як девелопером, так і ритейлером, значно розширивши свою звичайну аудиторію. Ми не зупиняли будівництво ні на день, і зараз раді повідомити про високу будівельну готовність об’єкту, значний рівень наповненості орендарями та наближення дати відкриття”, - прокоментувала директорка з концептуального розвитку мережі Епіцентр Вікторія Зеленська.

З відкриттям другої черги ТРЦ компанія вперше об’єднає в своєму об’єкті розваги, фуд-корт, власні формати shop in shop та магазини орендарів. Зокрема, навесні відкриються магазини відомих мереж Sinsay (1130 кв. м), Фокстрот ( 1022 кв.м) Victoria’s Secret (60 кв. м), FAMO (74 кв. м), Brabrabra (50 кв. м), Секунда 32 (кв. м), Буква (72 кв.м), Люксоптика ( 63 кв.м) та інші . Крім того, концепція зони передбачає відкриття фуд-корту, до якого вже доєдналися Львівські круасани (52 кв. м), ресторан Menya Musashi (69 кв. м), Mr. Grill ( 52 кв.м) та затишна кав’ярня Brewsel (26 кв. м). Заповнюваність торгових площ в ТРЦ складає вже 96%.

Заповнюваність торгових площ в ТРЦ складає вже 96%

“Ми залучили до співпраці відомі національні та міжнародні торгові мережі. Це для нас є найкращим підтвердженням того, що концепція “Епіцентр - EPILAND - орендна галерея” відповідає сучасним потребам ринку та споживачів”, - зазначила керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії Епіцентр Катерина Весна.