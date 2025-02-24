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Сметанін: виробничі спроможності українського ОПК можуть сягнути $35 мільярдів

Торік українські підприємства могли виробити оборонної продукції на суму близько $20 мільярдів.

Сметанін: виробничі спроможності українського ОПК можуть сягнути $35 мільярдів
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін
Фото: Телеграм Германа Сметаніна

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, у 2025 році виробничі спроможності підприємств вітчизняного ОПК можуть сягнути $35 мільярдів.

Про це міністр заявив під час презентації нового бренду вітчизняного ОПК — "ZBROYA", пише "Укрінформ".

"У 2022 році повномасштабне вторгнення країни-агресора ми зустріли з відповідним показником $1 мільярд. У 2023 році цей показник потроїли, а торік він сягнув обсягу 9 мільярдів власних коштів на додачу до $1,5 мільярда іноземних інвестицій, які вдалося залучити в нашу оборонну промисловість. Насправді ж українські підприємства минулого року були спроможні виробити оборонної продукції удвічі більше, на суму близько $20 мільярдів", — зазначив Сметанін.

Також радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін додав, що за часів СРСР частка оборонної продукції, яку виробляли розташовані на території України підприємства ОПК, становила 18% від всього, що створювалося радянською "оборонкою", загальною сумою близько $25 мільярдів.

  • Глава уряду Денис Шмигаль зазначав, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу за два роки зросли в шість разів. Держава прогресує в виробництві боєприпасів і техніки: від артилерії до дронів. Розробляють і інноваційні підходи, аби виграти війну технологій.
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