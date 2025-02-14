Умєров обговорив з міністром оборони Нової Зеландії можливість інвестицій у розвиток українського ОПК

На Мюнхенській безпековій конференції міністри оборони України та Нової Зеландії Рустем Умєров і Джудіт Коллінз обговорили можливість залучення інвестицій у розвиток українського ОПК.

Про це повідомляє Рустем Умєров.

"Розпочав роботу на Мюнхенській безпековій конференції. Першою стала зустріч із міністром оборони Нової Зеландії пані Джудіт Коллінз", — ідеться у повідомленні.

Сторони обговорили глобальні безпекові виклики. Умєров наголосив, що агресія Росії змінила безпекове середовище не лише в Європі, а й в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. "Авторитарні режими почуваються дедалі впевненіше, і вільний світ має чітко демонструвати: нові агресії є неприпустимими".

Міністр подякував Новій Зеландії за підтримку України, зокрема за внесок у Коаліцію дронів, попри велику географічну відстань.

Також міністри обговорили можливості залучення новозеландських інвестицій у розвиток українського ОПК через механізми на кшталт "данської моделі".

"Прагнемо розширювати оборонну співпрацю, зокрема через консультації та обмін досвідом. Україна готова ділитися технологіями та знаннями сучасної війни", — зазначив Умєров.

Він подякував Коллінз за продуктивну розмову і підтримку.