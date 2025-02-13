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Андрій Сибіга провів телефонні переговори з держсекретарем США Марком Рубіо

Сибіга та Рубіо обговорили стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Андрій Сибіга провів телефонні переговори з держсекретарем США Марком Рубіо
Андрій Сибіга та Марко Рубіо
Фото: МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга поспілкувався телефоном із американським колегою Марко Рубіо.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів”, - повідомив Андрій Сибіга.

Глава МЗС висловив вдячність Марко Рубіо за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України.

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Очільник української дипломатії запевнив, що досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є спільним інтересом України та США.

  • 31 січня Рубіо заявив, що війна повертає Україну "на 100 років назад". Він зазначив, що війна має завершитися переговорами й обидвом сторонам слід піти на поступки.

  • У листопаді минулого року Рубіо говорив, що у війні в Україні наступила патова ситуація, тож треба йти шляхом переговорів, що водночас не означатиме, що це буде вигідним для Кремля.
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