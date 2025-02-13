Андрій Сибіга провів телефонні переговори з держсекретарем США Марком Рубіо

Глава МЗС України Андрій Сибіга поспілкувався телефоном із американським колегою Марко Рубіо.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
"Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів”, - повідомив Андрій Сибіга.
Глава МЗС висловив вдячність Марко Рубіо за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України.
Очільник української дипломатії запевнив, що досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є спільним інтересом України та США.
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31 січня Рубіо заявив, що війна повертає Україну "на 100 років назад". Він зазначив, що війна має завершитися переговорами й обидвом сторонам слід піти на поступки.
- У листопаді минулого року Рубіо говорив, що у війні в Україні наступила патова ситуація, тож треба йти шляхом переговорів, що водночас не означатиме, що це буде вигідним для Кремля.