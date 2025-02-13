Андрій Сибіга провів телефонні переговори з держсекретарем США Марком Рубіо

Сибіга та Рубіо обговорили стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Глава МЗС України Андрій Сибіга поспілкувався телефоном із американським колегою Марко Рубіо.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів”, - повідомив Андрій Сибіга.

Глава МЗС висловив вдячність Марко Рубіо за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України.

Очільник української дипломатії запевнив, що досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є спільним інтересом України та США.