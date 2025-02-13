МЗС України: ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії

Таким чином дипломатичне відомство відреагувало на заяви посадовців Угорщини про нібито “дискредитаційну кампанію” з боку України.

Україна категорично відкидає будь-які звинувачення угорської сторони про нібито розгортання “дискредитаційної кампанії” проти керівництва цієї країни, повідомляє МЗС України.

“Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідна позиція була чітко доведена 10 лютого у Києві під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із заступником міністра - парламентським державним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.

“Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України”, – йдеться у заяві.

МЗС України підкреслює, що ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії.

Як зазначалося під час зустрічі, такі дії угорських посадовців можуть слугувати виключно інтересам Російської Федерації, яка прагне сіяти розбрат.

“Україна була і залишається відданою принципам партнерства та завжди відкрита до чесного і конструктивного діалогу, спрямованого на зміцнення взаєморозуміння і співпраці з усіма державами, які поділяють цінності демократії та верховенства права”, – йдеться у заяві.