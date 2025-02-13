Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
ГоловнаПолітика

МЗС України: ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії

Таким чином дипломатичне відомство відреагувало на заяви посадовців Угорщини про нібито “дискредитаційну кампанію” з боку України.

МЗС України: ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії
глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна категорично відкидає будь-які звинувачення угорської сторони про нібито розгортання “дискредитаційної кампанії” проти керівництва цієї країни, повідомляє МЗС України. 

“Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідна позиція була чітко доведена 10 лютого у Києві під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із заступником міністра - парламентським державним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.

“Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України”, – йдеться у заяві.

МЗС України підкреслює, що ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії.

Як зазначалося під час зустрічі, такі дії угорських посадовців можуть слугувати виключно інтересам Російської Федерації, яка прагне сіяти розбрат.

“Україна була і залишається відданою принципам партнерства та завжди відкрита до чесного і конструктивного діалогу, спрямованого на зміцнення взаєморозуміння і співпраці з усіма державами, які поділяють цінності демократії та верховенства права”, – йдеться у заяві.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies