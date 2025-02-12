П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко повідомив, що РНБО ухвалила рішення впровадити проти нього санкції.

“Це не стало для мене новиною. Я мав усю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий.

Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями”, - повідомив Порошенко.

Він наголосив, що “у цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО”.

На думку Петра Порошенка, замовник, виконавець і підписант цього рішення - особисто президент України Володимир Зеленський.

Порошенко підкреслив, що Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, і вся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього.

П’ятий президент України повідомив, що “в глибокому тилу купка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний до того, який на Росії збудував Путін”. Відповідно, є занепокоєння, як ці дії позначаться на євроінтеграції.

“Так, показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд Владіміра Путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зеленського”, - підсумував Порошенко.