Зеленський звернув увагу США на можливість інвестицій у шельф у Чорному морі, який наразі знаходиться під окупацією

Глава держави заявив, що тим, хто допомагає захищати українську землю, ми можемо дати можливість вкладати й інвестувати в неї.

Президент Володимир Зеленський звернув увагу США на можливість інвестицій у видобуток корисних копалин на шельфі у Чорному морі, який наразі знаходиться під окупацією.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Guardian.

“У нас всередині нашої держави, на території, яку ми контролюємо, є видобуток газу й нафти. Але в нас є шельф у Чорному морі, який зараз під окупацією. Це наша земля, і це великі гроші. Сьогодні це під окупацією російських найманців, російської армії”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що тим, хто допомагає захищати українську землю, ми можемо дати можливість вкладати й інвестувати в неї.

“Нашим партнерам, передусім американському бізнесу. Разом можемо розробляти, разом видобувати й переробляти. Це для нас робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, для українців, для європейців. Ми дуже відкриті, але про це потрібно предметно говорити”, – сказав президент.