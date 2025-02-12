Зеленський звернув увагу США на можливість інвестицій у шельф у Чорному морі, який наразі знаходиться під окупацією

Президент Володимир Зеленський звернув увагу США на можливість інвестицій у видобуток корисних копалин на шельфі у Чорному морі, який наразі знаходиться під окупацією.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Guardian.
“У нас всередині нашої держави, на території, яку ми контролюємо, є видобуток газу й нафти. Але в нас є шельф у Чорному морі, який зараз під окупацією. Це наша земля, і це великі гроші. Сьогодні це під окупацією російських найманців, російської армії”, – сказав Зеленський.
Він зауважив, що тим, хто допомагає захищати українську землю, ми можемо дати можливість вкладати й інвестувати в неї.
“Нашим партнерам, передусім американському бізнесу. Разом можемо розробляти, разом видобувати й переробляти. Це для нас робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, для українців, для європейців. Ми дуже відкриті, але про це потрібно предметно говорити”, – сказав президент.
- Нещодавно президент США прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що «ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами».
- Цього тижня глава Мінфіну США приїде до Києва говорити про доступ до корисних копалин.