Депутати хочуть карати ТЦК та СП і членів ВЛК. Які зміни пропонує Верховна Рада

Він передбачає покарання для керівників ТЦК та СП і членів ВЛК, які мобілізують непридатних і, навпаки, відмазують придатних до служби.

Російська пропаганда використовує випадки конфліктних ситуацій за участю ТЦК, а з іншого боку, такі випадки негативно впливають і на ставлення частини українців до мобілізації , кажуть представники оборонного комітету парламенту. Врешті, через недбалість ТЦК на військову службу іноді потрапляють ті, хто має право на відстрочку чи непридатний за станом здоров'я, — і держава марнує кошти на їхню підготовку в навчальних центрах.

Фото: facebook/Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності Cпільне засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, під час якого розглядали питання про забезпечення прав і свобод громадян під час проведення мобілізаційних заходів, 20 січня 2025 року.

Нарада двох комітетів. Настанови Генштабу

Ще 20 січня відбулося спільне засідання безпекового та правоохоронного комітетів Верховної Ради про забезпечення прав і свобод громадян під час мобілізаційних заходів.

До правоохоронного комітету звернувся начальник Генштабу генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич. Він запропонував посилити адміністративну та кримінальну відповідальності посадових осіб ТЦК та СП й особового складу ВЛК за неналежне виконання службових обовʼязків.

Фото: Голос Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Член правоохоронного комітету Олександр Бакумов («Слуга народу») розповів, що на спільному засіданні визнали: базовий закон про мобілізацію не працює.

«Замість системи обліку, належного оповіщення про мобілізацію, адмінпостанов, штрафів, виконавчих проваджень та інших законних заходів для правопорушників — блокпости, перекриття міських доріг для всіх, бусифікація тощо. Представник Офісу омбудсмана під час засідання влучно назвав це хаосом», — зазначив нардеп.

За результатами спільного засідання досягли консенсусу, що уповноважені на здійснення мобілізаційних заходів повинні зняти балаклави, на вимогу громадянина назватися й показати службове посвідчення, не залучати до мобілізаційних заходів співробітників СБУ.

Фото: facebook/Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності Cпільне засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, під час якого розглядали питання про забезпечення прав і свобод громадян під час проведення мобілізаційних заходів, 20 січня

«Будь-які дії з обмеження прав і свобод громадян мають реалізовувати поліцейські на підставі закону. Комітети скерують запити до міністерств, силових структур і правоохоронних органів, після відповідей призначать ще одне засідання», — пообіцяв нардеп Бакумов.

Що пропонують змінити?

Проєкт закону пропонує розширити Кримінальний кодекс двома новими статтями та приміткою до чинної:

стаття 3371 ККУ встановлює кримінальну відповідальність за порушення порядку медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби;

стаття 4262 установлює кримінальну відповідальність за порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу;

доповнюють пункт 1 статті 368-5 ККУ — про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення для голів, їхніх заступників, членів і секретарів ВЛК.

Фото: Галина Терещук/Радіо Свобода Військово-лікарська комісія у Львові

Запропоновані зміни запроваджують кримінальну відповідальність:

для голів і членів ВЛК за умисне порушення порядку медичного огляду. Якщо такі дії призвели до призову на військову службу громадянина, що не підлягає такому призову, то покарають позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. А в умовах воєнного стану — на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років;

«для військових службових осіб ТЦК СП» (так написано у проєкті) за порушення порядку призову на військову службу громадянина, який не підлягає призову. Або за незаконне звільнення громадянина від призову буде службове обмеження на строк до двох років чи тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. Або ж позбавлення волі на строк до п'яти років, в умовах воєнного стану — на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років;

для голів, їхніх заступників, членів і секретарів ВЛК за незаконне збагачення. Тобто за набуття активів вартістю понад 65000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що перевищують законні доходи (станом на 2025 рік — більш ніж 9 841 000 грн).

Що кажуть юристи, працівники ТЦК і військові

Партнерка адвокатського обʼєднання «Лещенко, Дорошенко і партнери» Лідія Карплюк у коментарі LB.ua заявила, що документ містить колізію.

Фото: yur-gazeta.com Лідія Карплюк

«Чи можна вважати військовослужбовців ТЦК та СП військовими службовими особами, як прописано в законопроєкті? Адже у статті 425 Кримінального кодексу прописано, що військовими службовими особами є військові начальники. А також інші військовослужбовці на посадах з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими обов’язками. Або ті, хто виконує такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування. Чи наділені всі військовослужбовці ТЦК та СП такими обов’язками — сумнівно. Тому не кожного військовослужбовця ТЦК та СП можна буде притягнути до відповідальності за порушення порядку призову, якщо саме таку редакцію закону ухвалять», — попередила юристка.

Адвокатка фірми Pragnum Альона Мічуріна наголосила LB.ua, що є сумніви, чи працюватимуть запропоновані норми на практиці, адже злочинні дії ТЦК та СП і членів ВЛК зазвичай є комплексними.

«Вони можуть включати підробку документів, службове підроблення, отримання незаконної вигоди, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, втручання в роботу інформаційних систем тощо. Відповідно, розслідування таких злочинів — масштабна і кропітка робота, яка навряд чи під силу одному слідчому у справі», — роз’яснює Альона Мічуріна.

Фото: facebook/Alyona Michurina Альона Мічуріна

По-друге, зі слів юристки, у таких справах проблематично довести умисел працівників ТЦК або ВЛК. Суди вимагають саме прямих доказів наявності такого умислу: записів обговорень особою обставин підготовки до злочину, його безпосереднього вчинення, а також приховування чи маскування, записів самої особи про планування злочину тощо.

Військовослужбовець Дмитро, 33 роки, з лютого 2022 року по липень 2023 року виконував обов'язки з оповіщення та мобілізації в ТЦК великого міста Центральної України. Але з літа 2023 року за власним бажанням перевівся до бойової частини морської піхоти.

Такий крок Дмитро пояснює саме тим, що на військового в ТЦК «весь час дивляться люди, що ти якийсь не такий. Постійні образи й питання: "А чого ти не в Бахмуті? А чого ви тут сидите в кабінеті, мені щось там пишете, а ви там не були"», — згадує Дмитро.

При цьому LB.ua він акцентував, що насправді робота в ТЦК уже давно посипалась.

«А якщо й ухвалять такий закон про кримінальну відповідальність для ТЦК та СП, то це буде прямою загрозою мобілізації. Рекрутингові центри дають десь 4 % від загальної кількості мобілізованих. Депутати ж пишуть такі закони, бо підіграють частині населення, яка не бажає служити, ухиляється. Депутати банально хочуть подобатися більшості своїх виборців», — вважає Дмитро.

Військовий Олександр Матяш також погоджується, що нардепи підіграють тій частині суспільства, яка хоче уникнути мобілізації.

Фото: facebook/Олександр Матяш Олександр (Мадяр) Матяш

«На жаль, людину, яка ухиляється від призову, підтримує багато людей. Усе це підігріває російське ІПСО. Водночас держава не захищає своїх захисників, тих, хто несе таку саму службу в ТЦК та СП. Бо ж там служать колишні поранені військові, обмежено придатні. Якщо до них хочуть застосувати кримінальну відповідальність, то вони просто перестануть виконувати свою роботу, та й усе. А хто цю роботу буде виконувати? З мобілізацією в нас і так проблеми», — сказав він LB.ua.

Матяш перебуває на позиціях і згодом додав у голосовому повідомленні:

«Зараз розмовляли з хлопцями щодо цього закону. Важливо: кваліфікувати дії військовослужбовця має право тільки інший військовослужбовець. Тому той, хто звинувачує ТЦК та СП у якихось діях, нехай спочатку призивається в армію. А потім сам дає оцінки діям робітників ТЦК та СП. От і все».

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А поки закон ще не проголосували, для працівників ТЦК напишуть правила поводження з військовозобов’язаними. Зроблять це вже до кінця лютого, пообіцяли в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.