Зеленський про співпрацю з США: плануємо зустрічі та переговори на рівні команд

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував співпрацю з США.

“Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом”, - написав Зеленський.

Він додав, що зараз плануються зустрічі та переговори на рівні команд.

“Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим”, - наголосив президент України.

Президент США Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня.