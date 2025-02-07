Зеленський про співпрацю з США: плануємо зустрічі та переговори на рівні команд

Президент України Володимир Зеленський прокоментував співпрацю з США.
“Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом”, - написав Зеленський.
Він додав, що зараз плануються зустрічі та переговори на рівні команд.
“Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим”, - наголосив президент України.
- Президент США Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня.
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Після вступу на посаду 47-го президента США Трамп сказав, що готовий посилити санкції проти Росії, а також впровадити проти неї нові тарифи, щоб примусити її до закінчення війни. За його словами, санкції і тарифи будуть величезними.