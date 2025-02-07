Очільник МЗС Чехії повідомив Келлогу про необхідність озброєння України

Ян Ліпавський пояснив це необхідністю для України вести переговори з сильної позиції.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розповів про зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Ліпавський зазначив, що Кіт Келлог поцікавився поглядом Чехії на російську агресію.

"Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції", – наголосив Ліпавський.

Він підкреслив, що Чехія зацікавлена в тому, аби РФ більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда.