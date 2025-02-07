Очільник МЗС Чехії повідомив Келлогу про необхідність озброєння України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розповів про зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом.
Ліпавський зазначив, що Кіт Келлог поцікавився поглядом Чехії на російську агресію.
"Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції", – наголосив Ліпавський.
Він підкреслив, що Чехія зацікавлена в тому, аби РФ більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда.
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На Келлога очікують в Україні 20 лютого.
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До цього він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, де Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Келлог сказав, що мирного плану на конференції не представлятиме – це потім зробить американський президент.