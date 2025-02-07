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До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне

Під час зустрічі обговорили інтеграцію України в НАТО, а також важливі потреби для боротьби з російським агресором.

До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне
Фото: Руслан Стефанчук

У п'ятницю, 5 лютого, до Києва з робочим візитом прибув голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Про це повідомляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Радий вітати у Києві Голову Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне. Обговорили оборонну співпрацю. Альянс і надалі підтримуватиме Україну", — ідеться у повідомленні Стефанчука.

Стефанчук наголосив, що Україна потребує додаткові системи ППО, ракети і перехоплювачі. Окрім того, Київ розраховує на фінансову підтримку – виконання зобов’язань союзників.

Також посадовець підкреслив, що членство в НАТО – єдина гарантія безпеки України та Європи.

Голова Військового комітету НАТО представляє засновані на консенсусі погляди всіх начальників штабу оборони держав НАТО, Північноатлантичної ради та інших підрозділів альянсу. Бауер обіймає цю посаду з 2021 року. У 2024 році Джузеппе Каво Драгоне став головою Військового комітету НАТО замість адмірала Роба Бауера.

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