У застосунку Армія+ запрацював звіт про ураження ворожих обʼєктів

100 підрозділів почали звітувати в Армія+ про ураження ворога. У планах поширити цифрове звітування на всі підрозділи Сил оборони.

У застосунку для військових Армія+ запрацював звіт про ураження ворожих обʼєктів. Підтвердження пошкодження чи знищення їх відбувається в бойовій системі DELTA, передає Міноборони.

Звітувати почали перші 100 підрозділів, які мають високий рівень інтеграції системи DELTA. Нова форма звітності дозволить цифровізувати та впорядкувати щоденну подачу даних про результати бойових дій у війську.

Звіт про ураження за минулу добу подають в Армія+ командири або їхні підлеглі раз на день. Військовослужбовці повинні бути авторизовані в бойовій системі DELTA та застосунку Армія+.

Дані перевіряють аналітики Ситуаційного центру Міноборони. Оцифрований аналітичний звіт буде доступний для вищого військового командування.

Паперова звітність поки що залишається. Проте саме на основі цифрового звіту про ураження планується впровадити в Армія+ подання рапорту на отримання винагороди за знищену техніку швидко та зручно.

“Це великий крок у створенні актуальної та прозорої аналітики військових дій. Запуск цифрових звітів про ураження дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об’єктивну інформацію про втрати ворога без затримок. Завдяки взаємодії Армія+ та DELTA ми забезпечуємо точний облік та достовірність інформації. Прозорість даних дозволить ухвалювати рішення, засновані на фактах, а не припущеннях. Цифровізація управління бойовими діями – це основа сучасної війни, коли важливо діяти швидше та ефективніше за ворога”, – пояснює заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Підрозділи фіксують знищені чи пошкоджені об’єкти на власних захищених шарах в системі DELTA, яка введена в експлуатацію в Силах оборони та успішно пройшла перевірку на захищеність інформації за стандартами НАТО. З DELTA об'єкти ураження додаються в Армія+ в автоматичному режимі.

Інформація про тип техніки та інші параметри підтягуються автоматично за допомогою QR-коду, згенерованого у DELTA. Можна додати як один окремий об’єкт, так і одразу групу. Це пришвидшує процес та робить його зручнішим. Армія+ при цьому не зберігає дані про об’єкти, а сформований звіт видаляється після підписання та відправляється в зашифрованому вигляді в Ситуаційний центр Міноборони.

Щоденне подання військовими частинами звітів про ураження затверджено в постанові Кабміну №63, яку уряд прийняв 21 січня. На першому етапі збирається зворотний зв’язок та аналізується сам процес звітування.

Підрозділи, які не потрапили у перелік перших для звітування в Армія+, проте бажають долучитись, можуть звернутись в службу підтримки в системі DELTA або в Армія+. У планах поширити цифрове звітування на всі підрозділи Сил оборони.