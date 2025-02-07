Головне за ніч та ранок п'ятниці, 7 лютого: авіаудар по Сумщині, понад 100 боєзіткнень, обстріли північного прикордоння

Нічна повітряна атака, 101 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, нова зустріч у межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group.

Станом на липень 2024-го, за даними, заснованими на показниках трьох українських операторів мобільного зв'язку, на вільній території України проживало 30 млн людей.

Про це під час дискусії "Українське суспільство на четвертому році великої війни", організованої в межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group, повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

Якою демографічна ситуація буде далі – залежить від багатьох питань. Перше питання – коли закінчиться гаряча фаза війни. На думку Елли Лібанової, "коли" навіть важливіше, ніж "як".

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення.

Сили оборони відбили 36 ворожих атак на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки та Торецька.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1340 російських окупантів, 10 танків, 18 бронемашин. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 846 650 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 7 лютого Росія атакувала Україну 112-ма ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово (РФ).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

31 ворожий безпілотник-імітатор -локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

Окупанти за добу здійснили 121 обстріл північного прикордоння України.

Обійшлося попередньо без жертв, однак були пошкоджені щонайменше 12 приватних будинків.

Докладніше – в новині.

Учора, 6 лютого, пізно ввечері ворожий літак здійснив пуск 3-х КАБів по Миропільській громаді, повідомляє Сумська ОВА.

Унаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Попередньо - дві людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у коментарі виданню Associated Press підтвердив, що на Мюнхенській конференці з безпеки наступного тижня позицію нашої держави представлятиме особисто Володимир Зеленський.

За словами посадовця, українська делегація ставить за мету донести до світових лідерів та політичних експертів своє бачення досягнення довготривалого миру. На думку Єрмака, "зараз є динаміка, і ми дуже близькі закінчити цю війну по-справжньому справедливим чином, але лише за умови єдності - Росія не має отримати нагоду розділити партнерів і розділити світ".

Керівник ОП також заявив, що Україна прагнутиме обговорити варіанти безпекових гарантій для недопущення повторення російської агресії.

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції щодо Росії, щоб змусити її припинити війну проти України, сказав у коментарі The Post спецпредставник з питань України і Росії Кіт Келлог.

Але, на його думку, і Україні, і Росії доведеться піти на поступки, аби закінчити "вбивство промислових масштабів" в найбільшій європейській країні.

За словами Келлога, зараз рівень болючості санкцій для російської економіки можна оцінити "лише на трійку" з десяти. Санкції самих лише США, зокрема націлені проти прибуткового економічного сектору росіян, номінально удвічі вищі, але можливості для їх посилення все ще є.

Подробиці – в новині.

У свій перший робочий день на новій посаді генеральна прокурорка США Пем Бонді підписала директиву про припинення діяльності оперативної групи "KleptoCapture", яка займалася розшуком активів та впровадженням санкцій проти російських олігархів.

Як пише Reuters, заснована після російського вторгнення до України у 2022 році ініціатива в межах департаменту юстиції США допомагала позбавляти ресурсів наближених до Кремля та російського диктатора Путіна бізнесменів. Прокурори "KleptoCapture" також боролися з порушеннями росіянами експортних правил та стежили за дотриманням санкційного режиму.

Пем Бонді у службовій записці повідомила, що ця діяльність "потребує фундаментальної зміни у підході". Ресурси департаменту юстиції, задіяні в боротьбі з олігархами, тепер будуть спрямовані на протистояння наркокартелям та організованій злочинності.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!