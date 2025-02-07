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Вступ до ССО: як пройти тренування і скласти спортивні нормативи

З початком повномасштабної війни Сили спецоперацій створили нові підрозділи, які потребують людей, але існують певні вимоги до їхньої фізичної підготовки. 

Вступ до ССО: як пройти тренування і скласти спортивні нормативи
Кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій (архівне фото)
Фото: КССО ЗСУ

З початком повномасштабного вторгнення Сили спеціальних операцій створили нові підрозділи, які потребують людей, але існують певні вимоги до фізичної підготовки для допуску новобранців у навчальний центр.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

"Ходить міф, що здати спортивні нормативи для вступу в ССО нереально, бо сюди відбирають кращих з найкращих серед найкращих. Звісно, це напів-міф", – зазначається в повідомленні.

Основні нормативи навчального центру на 2025 рік:

  • біг на 3 км: за 14 хвилин.
  • біг на 100 метрів: за 15 секунд.
  • підтягування на перекладині: 15 разів.

"Людина проходить за день мінімум 3-5 км. Все, що треба – пробігти, а не пройти. Стометрівка за автобусом, у всіх же було? Вважайте, що цей норматив ви заочно здавали. Замість кави, краще стрибай на турнічок двічі на день, починай з мінімуму", – прокоментували військові.

Однак, це лише необхідний мінімум для вступу в навчальний центр. 

"Після завершення 50-денного навчання ви підете в конкретний підрозділ, де навантаження зміняться, а як саме — буде залежати від обраної вами зграї", – пояснили оборонці.

"Якщо ти живеш в Києві, ми запрошуємо тебе на безкоштовні тренування, де наші тренери допоможуть тобі підготуватись до здачі нормативів. Якщо ти з іншого міста – пиши в коментарях «Зграя» і ми відправимо тобі базову програму тренувань", – додали в ССО. 

У травні минулого року в Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО. 

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