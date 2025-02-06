Командування ССО розповіло про те, як готували і проводили Курську операцію

Курська операція – єдиний випадок від часів Другої світової війни, коли іноземні війська перейшли кордони Росії, а її військово-політичне керівництво виявилося неспроможним оперативно реагувати на зміну ситуації та асиметричність війни.

Про це заявило командування Сил спеціальних операцій і оприлюднило інформацію про підготовку і перебіг наступу на російській території.

За даними ССО, Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше комплексно застосували тактичні групи, підрозділи психологічних операцій, Руху опору та безпілотників у координації з дружніми підрозділами Сил оборони. У результаті це призвело до багатошарового тиску на російські війська та створило умови для швидкого просування основних сил на Курщині.

У червні 2024 року, поки Росія обстрілювала Сумщину, малі групи CCO заходили у ворожий тил у Курській області. Це сталося за два місяці до початку масштабної операції.

Оператори ССО завчасно просувалися територією РФ, ретельною розвідкою та ударами по тилових структурах нищили ключові елементи російської оборони в прикордонному регіоні. У результаті завдяки плануванню, знищення російських систем ППО і складів боєприпасів не залишали противнику можливості швидко реагувати, а точкові удари по стратегічних об’єктах та логістиці ворога унеможливлювали швидке перекидання підкріплення.

Це дозволило надалі завести по підготовлених маршрутах основний контингент українських військ, тому серпневий наступ на Курщині розпочався із мінімальним опором російської армії.

«У міру просування основних підрозділів української армії вглиб Курщини, групи спеціального призначення та Руху опору ССО у ворожому тилу проводили рейдові операції, засідки та саботажі, підривали мости та переправи. Бойова робота координувалася з дружніми підрозділами Сил оборони. Рої дронів також робили свою справу у чистому від ворожого ППО та РЕБ неба. Пілоти БпАК ССО знищували російські логістичні конвої, важку техніку та військових», - повідомило командування ССО.

Також Сили спецоперацій, зокрема, підрозділи психологічних операцій сіяли хаос серед цивільних, а російських військових дезорганізували через операцію з кодовою назвою «Сенека».

Коли Росія залучила до боїв на Курщині солдатів КНДР, групи спеціального призначення швидко адаптувалися та завдали північнокорейцям чималих втрат. Один із підрозділів ССО першим захопив документи та зброю військ КНДР; ці трофеї розкрили деталі про рівень їхньої бойової, фізичної та ідеологічної підготовки.

У ССО зазначили - попри добру екіпіровку та високий бойовий дух, війська Північної Кореї виявилися неготовими до сучасної війни і удари FPV-дронами тільки підтвердили це.