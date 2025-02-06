Верховий Суд роз’яснив, коли починається військова служба для мобілізованого

Рішення стосується однієї з кримінальних справ, у якій суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця, який відмовився від виконання розпорядження командира.

Чоловіки у черзі в Чернівецький обласний ТЦК та СП

Для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного ТЦК та СП, а не факт прийняття ним військової присяги.

Про це повідомив Верховний Суд із посиланням на висновок Касаційного кримінального суду.

Йдеться про одну зі справ, у якій суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця, який відмовився від виконання розпорядження командира про прибуття для обладнання інженерних споруд та підготовки запасних вогневих позицій на взводному опорному пункті на другій лінії оборони.

«У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що обвинувачений мав усі законні підстави не виконувати наказ командира, оскільки не приймав присяги, не отримував належної військової підготовки та незаконно був мобілізований», - йдеться у повідомленні суду.

Верховний Суд зауважив, що з огляду на приписи ст. 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» закон не пов’язує факт прийняття військової присяги з початком проходження військової служби. Тож для обвинуваченого початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.