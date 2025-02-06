Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Перша війна другого строку Дональда Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

Верховий Суд роз’яснив, коли починається військова служба для мобілізованого

Рішення стосується однієї з кримінальних справ, у якій суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця, який відмовився від виконання розпорядження командира.

Верховий Суд роз’яснив, коли починається військова служба для мобілізованого
Чоловіки у черзі в Чернівецький обласний ТЦК та СП
Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП

Для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного ТЦК та СП, а не факт прийняття ним військової присяги.

Про це повідомив Верховний Суд із посиланням на висновок Касаційного кримінального суду.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Йдеться про одну зі справ, у якій суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця, який відмовився від виконання розпорядження командира про прибуття для обладнання інженерних споруд та підготовки запасних вогневих позицій на взводному опорному пункті на другій лінії оборони.

«У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що обвинувачений мав усі законні підстави не виконувати наказ командира, оскільки не приймав присяги, не отримував належної військової підготовки та незаконно був мобілізований», - йдеться у повідомленні суду.

Верховний Суд зауважив, що з огляду на приписи ст. 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» закон не пов’язує факт прийняття військової присяги з початком проходження військової служби. Тож для обвинуваченого початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies