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Міноборони розповіло, які переваги у сфері освіти отримують українські рекрути та їхні сім’ї

Військова служба дає шанс здобути вищу освіту, професійну військову освіту, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися.

Міноборони розповіло, які переваги у сфері освіти отримують українські рекрути та їхні сім’ї
Фото: Міноборони

Військовослужбовці Збройних сил України, зокрема, які приєдналися до захисту країни через центри рекрутингу української армії, отримують широкий доступ до освітніх можливостей, повідомляє Міноборони. 

“Ми прагнемо, щоб до Сил оборони приходили мотивовані та підготовлені люди. Важливу роль у цьому процесі відіграє робота центрів рекрутингу української армії. В них громадяни можуть отримати вичерпну інформацію про вакансії у Силах оборони, соціальні гарантії, а також можливості, які відкриває їм служба за контрактом. Освіта – одна з них. Військова служба дає шанс здобути вищу освіту, професійну військову освіту, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації”, – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Наразі для українського війська, до якого активно долучаються українці через центри рекрутингу, доступні наступні права та освітні можливості:

  • обрати військову професію та отримати можливість кар’єрного зростання з урахуванням особистих побажань;
  • вступити до закладів передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти отримання вищої, отримати ступінь бакалавра та тактичний рівень військової освіти;
  • вступити до ВВНЗ, ВНП ЗВО для отримання першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю, спорідненою з цивільною (без відриву від служби) після підписання другого контракту;
  • безкоштовно вивчати іноземні мови за потреби;
  • дістати пріоритетне направлення на навчання до навчальних центрів (ВНЗ) держав-членів НАТО;
  • отримати право на професійну адаптацію у разі звільнення з військової служби;
  • проходити підготовчі програми та курси підвищення кваліфікації та професійного рівня для отримання нових військових спеціальностей від навчальний центрів за рішенням командира.

Члени сімей військовослужбовців отримують, серед іншого, такі соціальні гарантії

  • діти військовослужбовців мають пріоритетне право на зарахування до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів і дитячих оздоровчих таборів незалежно від форм власності;
  • члени сімей, які навчаються у державних навчальних закладах, можуть бути переведені до державних навчальних закладів, найближчих до нового місця проходження військової служби або місця проживання,
  • члени сімей, які навчаються у державних навчальних закладах, мають можливість бути переведені на навчання на місця державного замовлення (державним коштом), якщо вони навчалися за власні кошти.

Тим часом у Раді розробляють "мотиваційні пакети", щоб заохочувати людей іти до війська. Найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.

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