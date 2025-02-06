Кіт Келлог оцінив ймовірність України повернути ядерну зброю “десь між мінімальною та нульовою”

Спецпредставник Трампа висловив впевненість, що цього не станеться.

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог оцінив ймовірність України повернути ядерну зброю, про що раніше говорив президент Володимир Зеленський.

Свою оцінку ситуації він дав в інтерв’ю FoxNews.

“Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться”, – сказав Келлог.