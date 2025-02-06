Кіт Келлог оцінив ймовірність України повернути ядерну зброю “десь між мінімальною та нульовою”

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог оцінив ймовірність України повернути ядерну зброю, про що раніше говорив президент Володимир Зеленський.
Свою оцінку ситуації він дав в інтерв’ю FoxNews.
“Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться”, – сказав Келлог.
- Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то є альтернативні варіанти безпеки, на які Київ погодиться: ядерна зброя.
- Адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні. 14-16 лютого відбуватиметься Мюнхенська конференція з безпеки, де цей план озвучить Кіт Келлог.
- Також стало відомо, що Келлог відвідає Україну 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона.