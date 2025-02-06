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Кіт Келлог оцінив ймовірність України повернути ядерну зброю “десь між мінімальною та нульовою”

Спецпредставник Трампа висловив впевненість, що цього не станеться.

Кіт Келлог оцінив ймовірність України повернути ядерну зброю “десь між мінімальною та нульовою”
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог оцінив ймовірність України повернути ядерну зброю, про що раніше говорив президент Володимир Зеленський. 

Свою оцінку ситуації він дав в інтерв’ю FoxNews. 

“Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться”, – сказав Келлог.

  • Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то є альтернативні варіанти безпеки, на які Київ погодиться: ядерна зброя.
  • Адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні. 14-16 лютого відбуватиметься Мюнхенська конференція з безпеки, де цей план озвучить Кіт Келлог.
  • Також стало відомо, що Келлог відвідає Україну 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона.
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