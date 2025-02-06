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Мешканка Харкова заклала вибухівку біля дому ветерана ЗСУ, внаслідок вибуху військовий отримав поранення

Ворог завербував 38-річну місцеву безробітну, звернувши увагу на її антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Мешканка Харкова заклала вибухівку біля дому ветерана ЗСУ, внаслідок вибуху військовий отримав поранення
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові агентку спецслужб РФ, яка вчинила теракт у місті наприкінці січня цього року, передає СБУ. 

Тоді фігурантка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ.

Для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху.

Однак їй це не допомогло. Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала терористку в її квартирі.

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах.

Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.

Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон.

Через віддалений доступ до цього гаджета ворог відслідковував пересування жертви і дистанційно активував СВП. За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок цього потерпілий отримав поранення та був ушпиталений.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків).

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