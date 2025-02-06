Головне за ніч та ранок четверга, 6 лютого: атака дронів на Харків, 90 боєзіткнень, 18 знищених ворожих танків

Нічна повітряна атака, 90 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, атака на аеродром у Приморсько-Ахтарську.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше (24) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1240 окупантів, 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та засобів ППО. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 845 310 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 6 лютого 2025 року (із 19.00 5 лютого) Росія атакувала Україну 77-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами та двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Як повідомили у Повітряних силах, дрони ворог запускав із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, а ракети із Ростовської області.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

У Харкові через ворожі дрони пошкоджені близько 100 павільйонів ринку та лінія електропередач, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ніч на 6 лютого, о 01:00 у Новобаварському районі Харкова унаслідок падіння уламків БпЛА "Герань" пошкоджено контактні лінії електромережі. Перед цим унаслідок падіння уламків БпЛА "Герань" у Київському районі міста пошкоджено близько 100 торгівельних павільйонів ринку. Без постраждалих. В Офісі генпрокурора уточнили, що це найбільший харківський ринок.

Телеграм-канали пишуть, що йдеться про ринок «Барабашово» - один із найбільших в Україні та в Європі.

У російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю ввечері у середу ударні безпілотники атакували аеродром та розташовані поряд з ним складські приміщення.

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко на своїй сторінці у Telegram, робота БПЛА виявилася влучною, а під ураженням опинилися об'єкти, де росіяни зберігають дрони типу "шахед".

Саме з Приморсько-Ахтарська практично щоденно відбуваються запуски ворожих безпілотників, які годинами тероризують українські міста.

У Генштабі підтвердили ураження Приморсько-Ахтарського аеродрому у РФ.

На сьогодні немає зменшення американської підтримки України, вона продовжується, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

“Авжеж ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити”, – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що скорочення поставок точно вдарить по обороноздатності країни. “Ми будемо слабшими, і чи втримаємо (землю) – я не впевнений”, – додав голова держави.

У Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, частково Дніпропетровській та частково Черкаській областях вранці вимушено застосували аварійні відключення електроенергії. Це пов'язано з пошкодженнями, завданими росіянами, повідомили в Укренерго.

Енергетики закликали споживати енергію пощадило з 7:00 до 20:00. Щоб підтримати енергосистему, в цей час треба обмежити використання потужних приладів.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", – йдеться у повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!