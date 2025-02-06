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Біля Нікополя автобус врізався у дерево, постраждали 14 людей

Ймовірно, водій автобуса, який перевозив працівників підприємства, не впорався з керуванням.

Біля Нікополя автобус врізався у дерево, постраждали 14 людей
Фото: ДСНС

Біля Нікополя Дніпропетровської області автобус врізався у дерево, внаслідок чого постраждали 14 людей.

Як повідомляє ДСНС, автотроща сталася сьогодні зранку поблизу села Олексіївка Нікопольського району. 

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили затиснутого в кабіні водія, а також надали допомогу іншим постраждалим.

Ймовірно, водій автобуса, який перевозив працівників підприємства, не впорався з керуванням і врізався в дерево. 

Унаслідок зіткнення пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості.

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