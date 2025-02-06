Ймовірно, водій автобуса, який перевозив працівників підприємства, не впорався з керуванням.

Біля Нікополя Дніпропетровської області автобус врізався у дерево, внаслідок чого постраждали 14 людей.

Як повідомляє ДСНС, автотроща сталася сьогодні зранку поблизу села Олексіївка Нікопольського району.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили затиснутого в кабіні водія, а також надали допомогу іншим постраждалим.

Ймовірно, водій автобуса, який перевозив працівників підприємства, не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Унаслідок зіткнення пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості.