Над Дніпропетровською областю оборонці знищили 8 "шахедів"

Через російські атаки пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач.

Ввечері та вночі у Дніпропетровській області працювала ППО. Захисники неба знищили 8 ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, теплиця. Люди вціліли.

Ввечері з важкої артилерії агресор обстріляв Нікопольщину: райцентр та Покровську громаду. Минулося без загиблих і постраждалих.

Із ворожих ударів в Нікополі та Марганецькій громаді розпочався й ранок. Наслідки уточнюються.

У Новопавлівській громаді на Синельниківщині, за уточненою інформацією, зруйновані 2 приватні будинки. Ще 8 – пошкоджені. Зачепило авто, газопровід та лінію електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини