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Над Дніпропетровською областю оборонці знищили 8 "шахедів"

Через російські атаки пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач. 

Над Дніпропетровською областю оборонці знищили 8 "шахедів"
наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Ввечері та вночі у Дніпропетровській області працювала ППО. Захисники неба знищили 8 ворожих ударних безпілотників. 

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, теплиця. Люди вціліли.

Ввечері з важкої артилерії агресор обстріляв Нікопольщину: райцентр та Покровську громаду. Минулося без загиблих і постраждалих. 

Із ворожих ударів в Нікополі та Марганецькій громаді розпочався й ранок. Наслідки уточнюються. 

У Новопавлівській громаді на Синельниківщині, за уточненою інформацією, зруйновані 2 приватні будинки. Ще 8 – пошкоджені. Зачепило авто, газопровід та лінію електропередач.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

  • Ввечері 5 лютого російські окупаційні війська вдарили КАБами по Дніпропетровській області.
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