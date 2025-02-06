Над Дніпропетровською областю оборонці знищили 8 "шахедів"

Ввечері та вночі у Дніпропетровській області працювала ППО. Захисники неба знищили 8 ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, теплиця. Люди вціліли.
Ввечері з важкої артилерії агресор обстріляв Нікопольщину: райцентр та Покровську громаду. Минулося без загиблих і постраждалих.
Із ворожих ударів в Нікополі та Марганецькій громаді розпочався й ранок. Наслідки уточнюються.
У Новопавлівській громаді на Синельниківщині, за уточненою інформацією, зруйновані 2 приватні будинки. Ще 8 – пошкоджені. Зачепило авто, газопровід та лінію електропередач.
- Ввечері 5 лютого російські окупаційні війська вдарили КАБами по Дніпропетровській області.