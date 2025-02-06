Росіяни затримують зарплату на тимчасово окупованій території Запорізької області

На тимчасово окупованій росіянами території Запорізької області виникли проблеми із виплатою заробітних плат.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Вчителі на ТОТ зіткнулися із довготривалими затримками заробітних плат, які окупанти пояснюють так званим “впровадженням нової програми розрахунків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у регіоні є хронічні проблеми з кадрами через масовий виїзд освітян в підконтрольні Україні території. Через це загарбники фактично змушують вчителів, які через низку обставин не змогли вчасно виїхати, працювати без виплат.

Окупанти примушують викладати навчальні дисципліни відповідно до кремлівських пропагандистських наративів, дискредитуючи Україну, ЗСУ та спротив українського народу.