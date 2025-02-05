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Зеленський вів у дію рішення РНБО, яке розширює перелік заброньованих фахівців

Кабмін має невідкладно внести зміни до своєї постанови, яка стосується бронювання військовозобов'язаних.

Зеленський вів у дію рішення РНБО, яке розширює перелік заброньованих фахівців
мобілізація в Україні
Фото: poltava.to

Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 4 лютого «Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України».

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Відповідно до документа, Кабмін має невідкладно внести зміни до своєї постанови щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Відповідно до цих змін, уряд має вдосконалити критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими. У переліку:

  • підприємства, установа та організацій, уповноважені Міністерством оборони на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони для здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;
  • підприємства, установи та організації, які на підставі договорів,  укладених із військовими частинами ЗСУ, інших військових формувань, вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, перелік, кількість (обсяги) та вартість яких визначаються Міністерством оборони;
  • виробники електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генеруючі) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної (зокрема, щодо них не застосовуватимуть критерій відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

Також ідеться про запровадження можливості бронювання працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами, в обсягах не більше 75 відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

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