Зеленський: Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу

За підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, президент Володимир Зеленський заявив, що операція Сил оборони на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.

Про це пише Укрінформ.

"Завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у рускіх до України щодо Курського напрямку. Це був дуже важливий крок. Я не люблю кидатися такими словами, як "історичний". Все життя України і боротьба — це напевно історичний шлях, і тому я не буду кидатись цим словом щодо цієї операції. Але вона точно була дуже важливою. І я вдячний всім воїнам, які боронять нашу територію завдяки Курській операції також", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, бійці ЗСУ "стабільно тримають там (на Курщині, - ред.) ситуацію, і будуть тримати її далі".

"У рускіх там дуже великі втрати. Вони їх сильно занижують. У них корейці (військові з Північної Кореї - ред.) розбігаються, ми це бачимо", — заявив Президент.

Крім того, Силам оборони вдалося вразити кілька важливих об’єктів у Курській області за допомогою далекобійної зброї.

"Ми вразили кілька дуже важливих військових пунктів правління. І це дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом з цієї території, і це, як магніт, тримає сьогодні 60 тисяч їх військових на цьому напрямку", — сказав Президент.

Також, за словами президента, операція на Курщині дала можливість стабілізувати ситуацію на Харківщині.

Події в Курській області РФ

6 серпня цього року Росія заявила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки. Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів. Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території.