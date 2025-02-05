Четверо українських бійців на протезах і військова після важких поранень підкорили Кіліманджаро

У межах проєкту «Друге дихання» четверо українських бійців із протезами нижніх кінцівок та військова, яка пережила важкі поранення, зійшли на вершину гори Кіліманджаро (5 895 метрів), де розгорнули український прапор.

Фото: Facebook/The Second Wind Project підкорення Кіліманджаро українськими військовими

За інформацією організаторів, це сходження стало унікальним не лише для України, а й світу – досі жодна група військових із подібними травмами не сходила на вершину.

Героями проєкту «Друге дихання» стали військовослужбовиця Surma Team («Птахи Мадяра») Ольга «Висота» Єгорова, боєць Третьої окремої штурмової бригади Роман «Добряк» Колесник, військовослужбовець Державної прикордонної служби Владислав «Шатя» Шатіло, а також бійці окремого загону спеціального призначення «Омега» Михайло «Грізлі» Матвіїв та Олександр «Рагнар» Міхов.

Попри виснаження, біль і хворобу частини команди, військові змогли підняти шестиметровий прапор України на вершині Кіліманджаро. Щоб висловити свою підтримку, альпіністи з різних країн світу, які також були в цей момент на піку, допомогли українцям.

Експедиція тривала шість днів: на підйом знадобилося чотири дні, на спуск – два.

Ініціатором проєкту став американець українського походження, засновник благодійного фонду «Якщо не зараз, то коли», який фінансує проєкт «Друге дихання» Геннадій Газін.

Мета проєкту – утвердити позитивне сприйняття ветеранів як сильних, незалежних та натхненних особистостей, які здатні досягати неймовірних висот. Проєкт також підкреслює важливість якісних протезів і програм соціальної інтеграції.

Також під час експедиції знімали повнометражний документальний фільм «Друге дихання», який вийде у світовий та український прокати восени цього року. Ведучим і співпродюсером стрічки став Олександр Педан, до команди творців фільму також долучилася французько-українська режисерка документальних і художніх фільмів Марія Кондакова, а головним оператором - Сергій Михальчук, який знімав багато відомих фільмів, зокрема, «Довбуш».