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​За добу росіяни 17 разів атакували населені пункти Донеччини

З лінії фронту вдалося евакуювати ще вісьмох дітей.

​За добу росіяни 17 разів атакували населені пункти Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби російська армія 17 разів обстрілювала населені пункти Донецької області. Унаслідок атак РФ загинули дві людини, ще четверо — поранені.

За інформацією очільника ОВА Вадима Філашкіна, у Покровську загинула 1 людина і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки і авто. Також у Гришиному поранено людину.

У Лимані Краматорського району пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 6 гаражів, у Ставках пошкоджено адмінбудівлю. 

У Дружківці пошкоджено 7 будинків, крамницю та промисловий об'єкт. У Тихонівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено нежитлове приміщення.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 8 будинків.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 249 людей, у тому числі 8 дітей", — зазначає Філашкін.

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