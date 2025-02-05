ДПСУ: з початку року російські ДРГ двічі намагалися перетнути кордон України

Ворог не полишає спроб проникнути на територію України.

Від початку року українські прикордонники запобігли двом спробам російських ДРГ зайти на територію України.

Про це повідомив під час брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

Як розповів речник ДПСУ, спроби ворожих ДРГ зайти на територію Україним фіксували у Сумській та Харківській областях. Водночас, попри відсутність таких спроб на Чернігівщині, загроза там залишається.

Наразі активність ворожих ДРГ не є такою високою, як була на початку повномасштабного вторгнення, а також упродовж 2023-2024 років, проте ворог не полишає спроб перетнути кордон.

"Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи ДПСУ, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових Сил оборони", — зазначив речник ДПСУ.