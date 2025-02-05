У Куп'янську через ворожий дрон постраждав тракторист

У Куп'янську на Харківщині унаслідок атаки російським дроном постраждав 43-річний тракторист.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Сьогодні, 5 лютого близько 10:50 ворожий FPV-дрон влучив біля трактора у м. Купʼянськ. 43-річний водій отримав поранення. Транспортний засіб пошкоджено.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.