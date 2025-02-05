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Уражено нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї РФ та ЗРК "Бук" окупантів

“Албашнєфть” – завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

Уражено нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї РФ та ЗРК "Бук" окупантів
“Албашнєфть”, 5 лютого 2025
Фото: Генштаб

Уражено нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї РФ та ЗРК "Бук" окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ “Албашнєфть” у Краснодарському краї РФ.

Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа.

Результати ураження уточнюються.

 

Окрім того, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу «Бук», що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.

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