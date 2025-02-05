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Росіяни атакували вночі ракетами і 104 БпЛА

Захисники збили 57 дронів, ще 42 – локаційно знешкодили. 

Російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Курської області) та 104 ударними БпЛА типу Shahed та імітаторами різних типів. Ударів дронами ворог завдавав з напрямків Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях, повідомили в Повітряних силах.

"42 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – розповіли в ПС. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Пошкодження внаслідок атаки є в Київській, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Донецькій. 

 

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