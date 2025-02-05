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Суд у США дозволив родині жертви катастрофи MH-17 позиватися проти російського "Сбєрбанку"

Фінансова установа переводила кошти терористам "ДНР", які збили цивільний авіалайнер.

Суд у США дозволив родині жертви катастрофи MH-17 позиватися проти російського "Сбєрбанку"
"Справедливість за MH-17"
Фото: EPA/UPG

Другий окружний апеляційний суд Мангеттена одностайним рішенням підтримав право родини американця, що загинув у катастрофі рейсу Малазійських авіаліній MH-17 у 2014 році, позиватися проти російського державного "Сбєрбанку". 

Як пише Reuters, рідні Квінна Шансмана, який став однією з 298 жертв збиття цивільного літака терористами "ДНР" на сході України, звинувачують фінансову установу у використанні американської банківської системи для передачі коштів бойовикам, що запустили в авіалайнер ракету класу "земля-повітря". 

Судді постановили, що "Сбєрбанк" не може користуватися правом на так званий "імунітет за суверенітетом", який передбачено у Національному антитерористичному акті США, навіть після того, як російське міністерство фінансів у 2020 році викупило у Центробанку контрольний пакет акцій та нібито захистило його від переслідування, зробивши "державним агентом". 

Юридична фірма, що представляє інтереси родини Шансман, заявила, що очікує можливості надати нові докази злочинів "Сбєрбанку" та буде добиватися справедливості для родичів вбитого російськими терористами 18-річного хлопця. 

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