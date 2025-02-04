Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл, є поранений

Знімальна група ТСН потрапила у Харківській області під російський обстріл. Внаслідок обстрілу окупантів поранення отримав журналіст.

Про це повідомляє 1+1 media.

Зазначається, що знімальна група ТСН та 1+1 Марафон - журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско - потрапила під обстріл вранці 4 лютого на позиціях неподалік Вовчанська.

Під час удару журналісти знімали сюжет про роботу українських операторів БПЛА. В цей момент їх атакував ворожий дрон.

Внаслідок удару росіян Павло Бориско отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги.