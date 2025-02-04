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Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл, є поранений

Росіяни обстріляли журналістів на Харківщині

Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл, є поранений
Павло Бориско
Фото: 1+1 media

Знімальна група ТСН потрапила у Харківській області під російський обстріл. Внаслідок обстрілу окупантів поранення отримав журналіст.

Про це повідомляє 1+1 media.

Зазначається, що знімальна група ТСН та 1+1 Марафон - журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско - потрапила під обстріл вранці 4 лютого на позиціях неподалік Вовчанська.

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Під час удару журналісти знімали сюжет про роботу українських операторів БПЛА. В цей момент їх атакував ворожий дрон.

Внаслідок удару росіян Павло Бориско отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги.

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