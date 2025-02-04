Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил і анонсував кадрові зміни у керівництві Міноборони

Президент додав, що Україна очікує на французькі винищувачі.

Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил ЗСУ, йшлося і про військову авіацію.

За словами глави держави, Україна очікує на французькі винищувачі. Зеленський також відзначив перехід ПС на F-16.

«...Це успіх наших Збройних Сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн. Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обовʼязково посилять нашу оборону», - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що треба пришвидшити модернізацію системи української військової авіації.

«Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил. Зокрема, в розмові на нараді взяла участь Лілія Аверʼянова, мама Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса)», - додав глава держави.

Зеленський повідомив, що доручив міністру оборони реалізувати деякі організаційні зміни. «Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони», - зазначив глава держави.