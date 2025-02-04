Прокуратура хоче конфіскувати активи тещі екскерівника районного ТЦК у Харкові на 3,4 млн грн

Йдеться про два нових люксових автомобілі. Аналіз доходів посадовця та членів його сім’ї показав неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків.

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з лютого заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова.

На підставі матеріалів Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що у власності тещі керівника районного ТЦК та СП міста Харкова перебуває два нових люксових автомобілі загальною вартістю 3 423 000 грн, що були придбані у 2022–2023 роках. Проте з’ясувалося, що фактично указаними автівками користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним.

Разом із тим аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків.

З огляду на це, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів.