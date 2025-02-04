Головне за ніч та ранок вівторка, 4 лютого: ракетний удар по Ізюму, 110 боєзіткнень, 18 ліквідованих ворожих танків

Росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули, повідомили у ОВА.

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що ворог вдарив по центральній частині міста. Кількість постраждалих збільшилася до 20 людей. Раніше повідомляли про 17 поранених, пʼять із яких госпіталізували до медичної установи.

На місці працюють всі екстрені служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Дачне та Покровськ. Противник активно задіював штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 60 авіаційних ударів із застосуванням 91 керованої бомби, а також здійснив 441 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1270 російських окупантів, 18 ворожих танків, 24 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 123 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 842 930 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель. На декількох поверхах недобудови знайшли уламки дрону. Пожежі не було, повідомив мер міста Віталій Кличко. Руйнувань і постраждалих немає.

За інформацією голови Київської міської військової адміністрації, в цьому районі є пошкодження й інших об'єктів. Йдеться про декілька навчальних закладів, амбулаторію та господарські споруди.

У ніч на 4 лютого 2025 року противник атакував 65-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ

Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок російської дронової атаки у Черкасах виникли пожежі на територіях трьох підприємств. У межах області знищили 12 "шахедів".

На Сумщині у двох громадах через ворожі дрони постраждали будинки.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що запровадження мита на канадські товари у розмірі 25% вартості, що мало набути чинності у США у вівторок, буде перенесено на 30 днів.

Як пише BBC, очільник канадського уряду після телефонної розмови з Дональдом Трампом анонсував посилені заходи безпеки на кордоні зі Сполученими Штатами, на які буде витрачено близько 1,3 мільярда доларів.

Китай вжив заходів у відповідь на впровадження Сполученими Штатами мита в 10% на імпорт його товарів. Пекін вирішив обкласти митом у 15 та 10 % деякі американські товари, розпочати антитрастове розслідування проти техногіганта Google та обмежити експорт ключових мінералів з Китаю, пише Wall Street Journal.

Нові тарифи на китайські товари набувають чинності в США сьогодні. Оголошення Китаю про кроки у відповідь з'явилося через декілька годин після того, як Штати домовилися про відтермінування впровадження тарифів для Мексики і Канади.

Китай повідомив, що впроваджує мита в 15 % на імпорт американського вугілля та зрідженого природного газу. 10 % мита діятиме на сиру нафту, техніку для сільського господарства, великі транспортні засоби і пікапи. Вони набудуть чинності з 10 лютого.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!