У Черкасах через дронову атаку постраждали три підприємства

Унаслідок російської дронової атаки у Черкасах виникли пожежі на територіях трьох підприємств. У межах області знищили 12 "шахедів".
"Внаслідок ворожих ударів дронами по обласному центру виникли пожежі на території трьох приватних підприємств", – зазначено у дописі рятувальників.
Два осередки займання вже ліквідували, ще одна пожежа досі триває. Вогнеборці працюють на місці. Жертв та постраждалих немає.
- У Печерському районі Києва на декількох поверхах недобудови знайшли уламки дронів. Пожежі не було, люди не постраждали.