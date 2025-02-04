У Черкасах через дронову атаку постраждали три підприємства

Унаслідок російської дронової атаки у Черкасах виникли пожежі на територіях трьох підприємств. У межах області знищили 12 "шахедів".

Про це інформує ДСНС та ОВА.

"Внаслідок ворожих ударів дронами по обласному центру виникли пожежі на території трьох приватних підприємств", – зазначено у дописі рятувальників.

Два осередки займання вже ліквідували, ще одна пожежа досі триває. Вогнеборці працюють на місці. Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у Черкасах