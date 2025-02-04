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У Черкасах через дронову атаку постраждали три підприємства

На територіях підприємств виникли пожежі.

У Черкасах через дронову атаку постраждали три підприємства
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС

Унаслідок російської дронової атаки у Черкасах виникли пожежі на територіях трьох підприємств. У межах області знищили 12 "шахедів". 

Про це інформує ДСНС та ОВА.

"Внаслідок ворожих ударів дронами по обласному центру виникли пожежі на території трьох приватних підприємств", – зазначено у дописі рятувальників. 

Два осередки займання вже ліквідували, ще одна пожежа досі триває. Вогнеборці працюють на місці. Жертв та постраждалих немає.

Ліквідація пожежі у Черкасах
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Черкасах

  • У Печерському районі Києва на декількох поверхах недобудови знайшли уламки дронів. Пожежі не було, люди не постраждали. 
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