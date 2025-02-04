Голова МАГАТЕ приїхав в Україну, щоб "допомогти запобігти ядерному інциденту"

Рафаель Гроссі стверджує, що загрозу становить ситуація не лише на Запорізькій АЕС.

Очільник Міжнародної агенції з атомної енергетики Рафаель Гроссі прибув до України зі своїм 11-им візитом від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як зазначив посадовець на своїй сторінці у мережі X, він планує відвідати підстанцію "Київська", яка є "критичною для безпеки української ядерної енергетики". Гроссі має "оцінити завдану шкоду та допомогти запобігти ядерному інциденту".

Директор МАГАТЕ зазначив, що ослаблена електромережа "становить все більший ризик для усіх українських атомних електростанцій, а не лише Запорізької".

У своєму дописі Гроссі жодного разу не згадав, що українську енергетичну інфраструктуру нищить Росія.