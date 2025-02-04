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Священний Синод ПЦУ оголосив митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу догану за зображення меценатів у соборі в Луцьку

Також митрополита Михаїла звільнили від головування та членства у Синодальної Комісії у справах монастирів та чернецтва.

Священний Синод ПЦУ оголосив митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу догану за зображення меценатів у соборі в Луцьку
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл
Фото: volynpost

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) оголосив митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу догану за зображення  нині живих світських осіб серед нових розписів Свято-Троїцького кафедрального собору Луцька.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

“Було встановлено, що зображення нині живих світських осіб – меценатів Свято-Троїцького кафедрального собору м. Луцька і Волинської єпархії УПЦ (ПЦУ), за ініціативою та розпорядженням митрополита Луцького і Волинського Михаїла дійсно були створені в іконографічному стилі та розміщені на висоті поряд з іконами святих, у не властивих для ктиторських зображень місці й формах, що викликало широкий негативний резонанс. Після негативного розголосу ці зображення були прибрані”, - йдеться у повідомленні.

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Священний Синод дійшов висновку, що таке розміщення зображень нині живих світських осіб-меценатів є серйозним порушенням православної іконографічної традиції. 

Хоча православна традиція визнає можливість зображення у храмі та навіть у композиції ікон осіб, які не належать до канонізованих Церквою святих, але тільки у відповідності до стилю і форм, які цілком виключають змішування цих осіб з прославленими святими.

“Зважаючи на те, що протягом понад п’яти років митрополит Михаїл виявився не спроможним організувати роботу Синодальної Комісії у справах монастирів та чернецтва, свідомо ігноруючи свої обов’язки голови комісії не проводив її засідання – Синод вирішив звільнити його від головування та членства у зазначеній Синодальній Комісії із засвідченням від Священного Синоду незадоволення невиконанням дорученого митрополиту Михаїлу послуху”, - зазначили у Священному Синоді.

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