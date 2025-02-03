Сили оборони: кількість штурмових дій з боку військових РФ в районі Часового Яру і Торецька зросла

На Торецькому напрямку ворог збільшив штурми на 30%, біля Часового Яру — на 97%.

Російська армія у порівнянні з груднем 2024 року збільшила кількість штурмових дій на Донецькому напрямку. У районі Торецька ворог посилив штурмові дії на 30%, біля Часового Яру російські штурми збільшилися на 97%.

Про це заявляє речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише "Укрінформ".

"На Торецькому напрямку кількість штурмових дій противника збільшилась на 30% відносно грудня місяця, у свою чергу, на Часівярівському напрямку збільшилась кількість артилерійських обстрілів. Якщо позаминулого тижня кількість обстрілів була 150+, то минулого тижня вона досягала вже 200+, а кількість штурмових дій зросла на 97% відносно грудня 2024 року", — повідомив Запорожець.

Від початку січня російська армія активно почала застосовувати бронетехніку. Водночас, через знищення більшості ворожої бронетехніки, окупанти також почали використовувати легку автомобільну для логістичних заходів.

"Не завжди вдається таку техніку знищувати, тому що і габарити менші, і швидше рухається. Це про квадроцикли, мотоцикли й інші засоби. Знищувати не вдається через погоді умови, тому що тепла зима, висока вологість, тумани і таке інше", — додає речник.

Він також зазначив, що в Торецьку росіяни змушують цивільне населення збирати тіла знищених російських військовослужбовців.

Також речник наголошує, жодних заходів впливу відносно цивільного населення з боку Сил оборони не застосовується. Відомо, що у місті попри бойові дії досі перебувають 58 цивільних.